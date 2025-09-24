Moisés Nieto, Zahara, Rafa Fortis, Tíscar Espadas, David Uclés y Luis Miguel Cobo serán hijos predilectos de Úbeda

El músico y compositor Luis Miguel Cobo será uno de los nuevos hijos predilectos de Úbeda. - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) reconocerá como hijos predilectos a los diseñadores Moisés Nieto y Tíscar Espada, la cantante Zahara, el escritor David Uclés, el músico y compositor Luis Miguel Cobo y el creativo publicitario Rafa Fortis.

La alcaldesa, Antonia Olivares, ha sido la encargada de dar a conocer los nombres de quienes recibirán este título gracias a su trayectoria, esfuerzo, trabajo y reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. "Todos ellos cuentan con un gran prestigio en sus respectivos ámbitos", ha destacado.

Los nombramientos tendrán lugar en dos actos. El primero, para la conmemoración de la Constitución Española (Moisés Nieto, Zahara y David Uclés) y el segundo, en el marco del Día de Andalucía (Tíscar Espadas, Luis Miguel Cobo y Rafa Fortis), según ha informado el Consistorio.

Con respecto a los futuro hijos predilectos de Úbeda, la alcaldesa ha explicado que el diseñador Moisés Nieto que ha sabido conjugar la modernidad con el respeto por la tradición. Su moda no solo es tendencia en las pasarelas, sino que también rescata oficios y técnicas artesanales que forman parte de nuestra identidad cultural. Ha sido premiado en numerosas ocasiones y es uno de los referentes indiscutibles de la moda española, llegando a vestir a la reina Doña Letizia.

María Zahara Gordillo, más conocida artísticamente como Zahara, es una de las voces más singulares y poderosas de la música española contemporánea. Gracias a su profesionalidad, ha cosechado una carrera marcada por la originalidad y la valentía en sus letras y su rompedora interpretación, que no deja indiferente a nadie. Su fuerza sobre el escenario es capaz de emocionar y transformar a quien la escucha.

Sobre David Uclés, escritor, músico, traductor y artista polifacético, ha apuntado que en el último año ha sido recibido numerosos galardones por su faceta literaria. Su gran reconocimiento ha llegado con 'La península de las casas vacías' (Siruela, 2024), una novela sobre la Guerra Civil que ha vendido más de 150.000 ejemplares, traducida a varios idiomas y premiada con diversos galardones. Por lo que se ha convertido en una de las voces literarias emergentes más sólidas del país.

ARTESANÍA Y SOSTENIBILIDAD

En cuanto a las personas que recibirán el título en el acto del Día de Andalucía, Olivares ha detallado que Tíscar Espadas proviene de una familia con gran tradición artística y muy querida en Úbeda. Su sello ha sido rechazar las modas pasajeras y apostar por lo atemporal, la artesanía y la sostenibilidad.

Su marca se estructura en 'capítulos' que crean un universo propio y coherente. Sus prendas se han consolidado en mercados exigentes como Japón y ha recibido reconocimientos como el Vogue Fashion Fund 2024. Representa a una nueva generación de creadores que miran al futuro sin renunciar a los valores del trabajo manual y del respeto por los materiales.

Luis Miguel Cobo, músico, compositor y diseñador de sonido, es un referente internacional en el mundo de la creación musical. Ha trabajado para cine, teatro y televisión, con proyectos que han sido reconocidos con prestigiosos galardones.

Su sensibilidad artística lo ha llevado a colaborar con directores y compañías de primer nivel y su obra se distingue por la capacidad de crear atmósferas sonoras que emocionan y envuelven al espectador. Cobo, según ha añadido, es la prueba de cómo desde Úbeda se puede conquistar el mundo a través de la música.

Rafa Fortis es uno de los creativos publicitarios más reconocidos de España. Formado en nuestro país y Norteamérica, ha trabajado para grandes agencias, nacionales e internacionales y colaborado con marcas de primer nivel como Coca-Cola, Mercedes-Benz o Heineken. A lo largo de su carrera ha recibido premios en festivales como El Sol, Cannes Lions o El Ojo de Iberoamérica.

Pero más allá de los galardones, Fortis destaca por su aguda visión creativa con una actitud basada en la curiosidad, la innovación y el talento innato. Además, fundó The Atomic Garden, una escuela de creatividad que forma a nuevas generaciones de publicitarios enfrentándolos a retos reales, uniendo enseñanza y práctica.

La alcaldesa ha comentado que tuvo oportunidad de hablar con ellos y comunicarles la noticia de los nombramientos, a principios de septiembre, antes de comenzar los trámites correspondientes a los expedientes administrativos. "Fue muy emocionante para mí y, sobre todo, para ellos y ellas", ha asegurado.

Con este reconocimiento, se les quiere dar las gracias en nombre de toda la ciudad y subrayar que el éxito de cada uno de ellos también es el éxito de Úbeda, ciudad Patrimonio de la Humanidad, "que no solo es única por su patrimonio, sino también por sus gentes".