Molina (PP de Córdoba): "Por fin podemos intentar reconstruir todo lo que se ha destruido durante estos años"

Archivo - El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, en una atención a medios. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha expresado este martes ante la convocatoria de Elecciones Generales del día 29 de noviembre que "por fin vamos a poder hablar los españoles, vamos a decidir con nuestro voto, y por fin podemos intentar reconstruir todo lo que se ha destruido durante este tiempo, volver a tender puentes y a derribar esos muros que se han levantado durante estos años, defender también a las instituciones y, en definitiva, defender la calidad de vida de todos los españoles".

En declaraciones a los periodistas, el popular ha aseverado que "el PP de Córdoba acude a estas elecciones preparado y listo para seguir demostrándole a los cordobeses que el partido que más se parece a ellos, que el partido de los cordobeses hoy es el PP".

En cuanto al Congreso Provincial del PP, en el que Adolfo Molina se presentará como candidato a la reelección como presidente, ha comentado que el jueves se celebra Junta Directiva Nacional del PP, donde cree que dirán "exactamente los plazos legales que ahora mismo rigen para presentar candidaturas" al 29N, a lo que ha agregado que "lo que tiene que ser la prioridad ante todo es conseguir ese cambio que queremos en España".

Según ha remarcado, "tiene que ser la prioridad para el partido y no es momento de mirarnos dentro, sino de mirar fuera y acompañar a los españoles, a los andaluces y a los cordobeses para conseguir ese cambio que mucha gente está esperando".