Molina (PP) defiende que la igualdad es "una cuestión de Estado" que requiere de una política como tal

CÓRDOBA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha manifestado este lunes que "la igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión de Estado que requiere de una política de Estado", y ha puesto como ejemplo a Andalucía en "la lucha contra la desigualdad".

"Todos somos iguales ante la ley, pero no todos somos iguales en la vida real y es justo ahí donde es vital que exista igualdad para que la sociedad avance", ha afirmado.

Molina ha participado en una mesa redonda, organizada por el PP de Córdoba y Mujeres en Igualdad, sobre la mujer y la digitalización con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.

En palabras del popular, "el 8M es un día para dejar a un lado las ideologías y hacer de la igualdad la bandera de todos, porque esto es un asunto de todos sin excepción y todos debemos reflexionar por qué las mujeres siguen siendo tratadas de forma diferente a los hombres en muchos aspectos de la vida".

Molina ha reconocido la labor de "muchas mujeres andaluzas que fueron, son y serán protagonistas indispensables e imprescindibles del avance de esta tierra, que han luchado para romper techos de cristal, que han gestado grandes valores que vertebran la historia de Andalucía y han forjado la forma de ser de los andaluces".

Para el PP, "es una obligación de todos luchar contra la desigualdad para avanzar en una sociedad más libre". "Por eso desde el Gobierno andaluz y desde el PP trabajamos diariamente para combatir esa desigualdad y hacer de Córdoba y Andalucía una tierra de iguales", ha dicho.

Así, ha citado que en los últimos cuatro años han conseguido que "la brecha salarial entre hombres y mujeres en Andalucía descienda un 12,7%, tres puntos más que la media española (9,6%); que el empleo femenino aumente un 10,9%, 4,5 puntos por encima de la media del crecimiento nacional (6,4%); se ha creado más empleo femenino que masculino, y ahora hay más mujeres ocupadas".

"Aunque hemos avanzado mucho y tenemos que estar contentos y orgullosos de eso, todavía queda mucho por hacer", ha advertido Molina, quien ha indicado que "por eso sigue siendo necesario celebrar el 8M y que toda la sociedad tome conciencia de lo importante que es alcanzar la igualdad real entre hombre y mujeres", a lo que ha añadido que "desde el PP y desde el Gobierno andaluz seguiremos trabajando sin descanso para que todos seamos iguales en la vida real".

"PASOS HACIA ATRÁS"

Frente a esto, el popular ha lamentado que "se estén dando pasos hacia atrás en las políticas de la mujer con una ley tan nefasta como la Ley del 'solo sí es sí', por la que 15 agresores sexuales han visto rebajadas sus penas en la provincia".

"Me gustaría que el Gobierno reconociera que se ha equivocado, que pida perdón a las mujeres y niños por una ley que no responde a lo que necesitan", ha manifestado Molina, quien ha afirmado que "no pasa nada por reconocer los errores y pedir perdón".