Molina valora "la unidad" del PP en Córdoba, con saldo "positivo" de afiliados y "cercanía" en los pueblos

Publicado 20/01/2019 10:43:19 CET

CÓRDOBA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha valorado "la unidad" con la que cuenta el partido en la provincia, donde a finales de 2018 se ha registrado saldo "positivo" de afiliados, pese a la irrupción de formaciones como Cs y Vox, a la vez que ha habido "cercanía" al llevar distintas citas del partido a los municipios.

En una entrevista con Europa Press, el popular ha asegurado que el balance del año y medio al frente del partido como presidente es "positivo", porque "se ha intentado cuidar especialmente la unidad", de modo que cree que tras el proceso de congreso provincial y nacional --"donde también había un riesgo de abrir heridas entre las diferentes sensibilidades"--, "el PP de Córdoba sigue siendo un partido unido, que está al servicio de los ciudadanos y que no se mira el ombligo, sino que está volcado en la provincia y en la capital".

Además, ha resaltado que "el partido trabaja en el objetivo principal, independientemente del gobierno del cambio en la región, que es ofrecer las mejores alternativas para las elecciones municipales del mes de mayo, con los mejores candidatos y un proyecto del partido de la gestión, de sanear cuentas y traer riqueza para ayudar a las personas y los que más lo necesitan".

En este tiempo, según ha proseguido, "se ha logrado llevar mucho el partido a la provincia", a la vez que "se cuida continuamente a las estructuras locales en todos los municipios, a diferencia de otros partidos que no tienen, porque en cualquier pueblo hay militantes del PP y junta local del partido, que están siendo partícipes de la vida del partido", ha elogiado Molina.

Asimismo, el presidente de los populares cordobeses ha señalado que "se cuida mucho la formación para ofrecer buenos políticos a los ciudadanos", al tiempo que ha insistido "en el buen ambiente y la unidad que existe en el partido en Córdoba", con vistas al "reto que está en mayo", ha remarcado.

En cuanto a la labor de la Oficina de Afiliación durante este tiempo, Molina ha comentado que le ha preocupado "depurar bien el listado de afiliados", porque "cuando desgraciadamente había un fallecido en algún municipio, si el municipio no informa a la dirección no se puede tramitar la baja", por lo que "se ha cuidado mucho seguir depurando los listados y no hacernos trampas nosotros mismos", ha defendido.

De este modo, ha asegurado que a final del año 2018 ha habido "un saldo positivo en cuanto a los afiliados en la misma fecha del año pasado", después de "haber depurado muchos listados y haber dado de baja a muchas personas que desgraciadamente han fallecido", a la vez que ha declarado que "después todo lo vivido en la política, el PP de Córdoba hoy tiene más afiliados de los que tenía hace un año", en torno a 11.000.

NUEVAS FORMACIONES

Preguntado por el auge de Cs y Vox, Molina ha admitido que "ha habido y hay hoy día gente en Vox que estaba afiliada al PP, no tanto; igual que hay gente de Cs, que en su día estuvo afiliada al PP", si bien ha insistido en que "hoy el saldo del partido es que tiene más afiliados que hace un año en un momento en el que ha cambiado la manera de relacionarse los ciudadanos con los partidos".

Al respecto, ha argumentado que "hoy los ciudadanos varían su voto y a lo mejor no quieren el grado de compromiso que significa la afiliación", algo que, según ha afirmado, "ocurre en todos los partidos y a nivel de más países". En cualquier caso, "el PP siempre tiene la puerta abierta a todo el que quiere colaborar en este proyecto, sea con el carnet de afiliado o sin él", ha expresado.

Y respecto a la figura del diputado de proximidad que defendió impulsar, ha explicado que "se trataba que los cargos públicos tuviesen la obligación de atender a los diferentes municipios y las diferentes estructuras", y, tras ello, "dar cuenta a la dirección provincial de sus agendas, en las que no se trata de fiscalizar, pero sí de poner en valor el trabajo que se hace y ver que se atiende a los ciudadanos como se comprometió".

En su opinión, "es complicado echar a andar un mecanismo donde queremos unificar todas la agendas de los cargos públicos", pero ha confesado que está "muy satisfecho, porque cuando se piden cuentas, se ve que hay movimiento por toda la provincia y los pueblos" por parte de los cargos públicos del PP. Por ende, está "satisfecho con la cercanía que se da al trabajo, que muchas veces no es valorado y sí criticado", ha enfatizado el también parlamentario andaluz del PP.