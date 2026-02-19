Monachil (Granada) vibra con el bronce de Ana Alonso desde Sierra Nevada

Ana Alonso - Michael Kappeler/dpa

MONACHIL (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

Unos 200 estudiantes de los colegios y el instituto de Monachil (Granada), el municipio de Ana Alonso, medalla de bronce en la prueba de sprint del esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), han vivido en la Plaza de Andalucía de Pradollano, en los accesos de la estación de esquí de Sierra Nevada, la hazaña deportiva de su paisana.

Así lo ha indicado a Europa Press el alcalde de Monachil, José Morales, que se ha congratulado de haber vivido "un momento muy emocionante" también con responsables de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí andaluza, entre ellos la histórica esquiadora granadina María José Rienda. Es la sexta medalla española en unos Juegos Olímpicos, ha detallado el regidor, que ha hecho alusión al espíritu de superación de Alonso, que ha recibido el soporte del Ayuntamiento en las últimas convocatorias de sus ayudas a deportistas de alto nivel.

"Llevamos muchos años siguiéndola", ha indicado Morales, que ha asegurado que el sábado volverán a estar pendientes de la televisión para la prueba mixta en la que Alonso volverá a competir por subir al pódium con Oriol Cardona, que ha dado este jueves el primer oro olímpico invernal a España desde el de Francisco Fernández Ochoa desde 1972. Ambos harían historia en el ámbito nacional otra vez al ser dobles medallistas y son, según el alcalde, "súper favoritos".

En redes sociales, desde el Consistorio de Monachil han sumado sus felicitaciones a otras instituciones como el Gobierno de España, la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Granada. "Nuestra vecina Ana Alonso conquista la primera medalla en estos Juegos Olímpicos de Invierno" en "un logro que ya es eterno. Enhorabuena Anita, qué orgullo", apuntaban desde el Consistorio monachilero.

La alcaldesa de la capital granadina, Marifrán Carazo, ha indicado en redes sociales, en un mensaje consultado por Europa Press, que el bronce en los Juegos Olímpicos de Alonso "llena de orgullo a toda Granada". La deportista es "ejemplo de esfuerzo, talento y superación, que inspirará a toda la ciudad", y que ya "es historia del deporte granadino y de todo el país", ha aseverado la regidora.

También a través de las redes sociales han trasladado su felicitación a Alonso, entre otras instituciones y entidades, Sierra Nevada, que se ha puesto a sus "pies", y la Universidad de Granada, de donde ha sido egresada, habiendo estudiado en la Facultad de Ciencias del Deporte. "Enorme", lo han resumido desde la institución académica que también ha dejado constancia en este momento de que su entrenador, Javier Argüelles, se formó en sus aulas.