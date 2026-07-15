Monachil (Granada) volverá a convertirse en capital andaluza del swing con su festival internacional

Presentación del Festival Internacional de Swing de Monachil. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Cultura y Educación de Granada, Pilar Caracuel, ha presentado una nueva edición del Festival Internacional de Swing de Monachil, que se celebrará del 17 al 19 de julio y volverá a convertir el municipio en un gran escenario dedicado a la música y el baile de las décadas de los años cuarenta y cincuenta.

El certamen reunirá durante tres jornadas a músicos, bailarines y aficionados procedentes de diferentes puntos de España y del extranjero, consolidándose como una de las principales citas dedicadas al swing en Andalucía.

La edición de este año estará dedicada a la estética de la América de los años cincuenta, inspirándose en las cafeterías retro, las máquinas juke box y la imagen característica de aquella época.

El Parque del Molino de los Aragones volverá a ser el principal escenario de una programación que combinará conciertos, exhibiciones y actividades participativas.

Como anticipo de esta edición, el pasado 9 de julio el Auditorio Jorge García Tudela acogió la presentación oficial del festival con el espectáculo "Cine & Swing", ofrecido por la Granada Big Band Sound, que reunió a numeroso público.

El cartel reúne nuevamente a algunas de las formaciones y artistas más destacados del panorama nacional e internacional del swing y el rhythm & blues.

A lo largo de las tres jornadas actuarán The Sentimental Gentlemen, Martin Burguez & His Rhythm Combo, The Red Hot Rollers, Coastline Dixielanders, Cody Lee & His Rhythm Keys, The Sun Rockets y La Petite Suite Band, configurando una programación que combina tradición, calidad musical y proyección internacional.

El viernes 17 de julio la programación comenzará a las 10,00 horas con la actuación de Hot Combo en la cafetería-repostería Dedulce, en el barrio de Monachil.

Por la noche será el turno de The Sentimental Gentlemen, Martin Burguez & His Rhythm Combo y The Red Hot Rollers.

El sábado actuarán Coastline Dixielanders, Cody Lee & His Rhythm Keys y The Sun Rockets, además del tradicional Show de Estilos protagonizado por el profesorado del festival.

La clausura llegará el domingo 19 de julio con la celebración de la Vintage Pool Party en el Hotel Granada Palace, amenizada por La Petite Suite Band.

La programación se completa con una amplia oferta formativa que incluye talleres de Lindy Hop, Shag, Balboa, Blues y Solo Jazz impartidos por reconocidos profesores internacionales como Marta Chamosa y Pedro Vieira, Regina Sanchís y Rostom Mhadhbi, además de Astrid Akay y Sander Costermans, procedentes de la escena del swing de Bruselas.

APOYO INSTITUCIONAL

Caracuel, que ha estado acompañada en la presentación por el alcalde de Monachil, José Morales, y la concejala de Cultura y Turismo, Carmen Morales, ha señalado que "la Diputación mantiene un firme compromiso con la cultura como herramienta de desarrollo social y territorial".

A su juicio, el Festival Internacional de Swing de Monachil "demuestra que es posible acercar propuestas culturales de primer nivel a nuestros municipios, generar nuevas oportunidades para el sector creativo y dinamizar la economía local a través de iniciativas consolidadas y de calidad".

Por su parte, el alcalde de Monachil, José Morales, ha enfatizado que "este proyecto de turismo cultural es un orgullo para el municipio de Monachil, que cada año y ya van 14, trabaja con mucha ilusión para seguir mejorando y cumpliendo las expectativas de todas las personas que nos visitan en estas fechas".

El festival mantiene su compromiso con la base ofreciendo clases de iniciación gratuitas para aquellos que deseen dar sus primeros pasos en el swing.

Las personas interesadas deben completar el formulario para Inscribirse a Iniciación.

Toda la información sobre la programación, inscripciones y venta de entradas está disponible en la página web oficial del Festival Internacional de Swing de Monachil.