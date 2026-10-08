El Monasterio de San Jerónimo de Granada acoge una exposición sobre la indumentaria de la corte de Isabel de Portugal

Un momento durante la inauguración de la exposición. - FUNDACIÓN AMIGOS DE LA ALHAMBRA

GRANADA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Monasterio de San Jerónimo ha inaugurado este jueves 'La Casa de la Emperatriz Isabel de Portugal. Indumentaria imperial y cortesana', una exposición que propone acercarse a la corte del siglo XVI a través de la ropa, las joyas y los códigos con los que sus protagonistas construían y proyectaban su imagen.

La muestra se puede visitar hasta el 9 de enero y reúne recreaciones de vestidos, joyas y complementos realizadas a partir del estudio de retratos de la época, con especial atención a las obras conservadas en el Museo Nacional del Prado, institución colaboradora del proyecto.

El recorrido permite observar de cerca aquello que en los cuadros aparece como parte de la imagen oficial de la corte y entender mejor el significado de los tejidos, los colores, las formas y los adornos.

La exposición permite pasar del retrato a la realidad y descubrir cómo la indumentaria servía también para expresar rango, identidad y poder.

El proyecto se enmarca en la conmemoración del quinto centenario de la estancia de Carlos V e Isabel de Portugal en Granada y recupera el papel que el Real Monasterio de San Jerónimo desempeñó durante aquel periodo.

Y es que, junto a la Alhambra, el monasterio formó parte del paisaje cortesano de una ciudad que durante la estancia imperial acogió a la familia real, su séquito y a quienes integraban la Casa Imperial.

Isabel de Portugal ocupa el centro del recorrido junto a Carlos V y otros miembros de la familia real y de la corte. La exposición también recupera la figura de Fray Pedro Ramiro de Alba, prior del monasterio durante la estancia de la emperatriz e impulsor de los Estudios Generales, considerados un precedente fundamental de la posterior creación de la Universidad de Granada.

La muestra se distribuye entre la Sacristía y la Sala del Capítulo. La elección de estos espacios permite que la propia arquitectura del monasterio forme parte del relato y sitúe las recreaciones en un entorno directamente relacionado con la historia que se quiere contar.

En la contextualización histórica del proyecto participa también Joaquín Martínez González, máximo especialista en el Real Monasterio de San Jerónimo, cuyo conocimiento del conjunto contribuye a profundizar en su relación con la presencia de Carlos V e Isabel de Portugal en Granada.

El propio monasterio se convierte en una pieza más de la exposición y ayuda a reconstruir el ambiente de la Granada cortesana del siglo XVI.

El comité organizador está integrado por representantes de las Madres Jerónimas, Jesús Mellado González, coordinador general de la exposición, Pilar San José Sancho, presidenta de la Asociación Vestir a la Española, y Blanca González Talavera, comisaria de la exposición. La Asociación Vestir a la Española participa además en la recreación de las piezas que forman parte del recorrido.

La Fundación Amigos de la Alhambra participa en la organización del proyecto junto al Real Monasterio de San Jerónimo y la Asociación Vestir a la Española, contribuyendo a la difusión de una iniciativa que conecta investigación, patrimonio e historia de Granada.

La exposición se completa con una programación de conciertos, jornadas científicas y gastronómicas, talleres vinculados a la moda y la indumentaria renacentista y un almuerzo inspirado en la época. El objetivo es ampliar la experiencia y ofrecer distintas formas de acercarse a la vida cotidiana, las costumbres y el ambiente de la corte del siglo XVI.