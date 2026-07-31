Mónica Castillo de la Rica, vicepresidenta primera de Diputación de Granada tras la renuncia de Nievas para ser delegada

Las diputada Mónica Castillo de la Rica y María Vera. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha designado a Mónica Castillo de la Rica como vicepresidenta I de la institución tras la renuncia de la también diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, para ocupar su nuevo cargo como delegada de Servicios Sociales, Familia e Igualdad de la Junta en Granada.

La estructura del equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Granada sufre así una ligera modificación tras la renuncia de Nievas, cuyo nombramiento como delegada se aprobó este pasado jueves en Consejo de Gobierno.

De esta manera, el presidente de la institución provincial ha designado a Mónica Castillo de la Rica como vicepresidenta I y a María Vera como vicepresidenta II, dejando las competencias de Turismo y Patrimonio para una nueva reestructuración, una vez que tome posesión la nueva diputada de la Corporación Provincial, la concejal del municipio de Santa Fe Susana Leyva, en el mes de septiembre.

Mónica Castillo de la Rica asume actualmente las áreas de Transparencia, Recursos Humanos y Transformación Digital. María Vera está al frente de la Portavocía y las delegaciones de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico.

Además, estos cambios en la estructura del equipo de gobierno de la Diputación de Granada llevan aparejado que la diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, pase a formar parte de la Junta de Gobierno de la institución provincial.