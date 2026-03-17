Un monitor se enfrenta en Jaén a dos años de cárcel acusado de abusos a una menor a la que propuso salir

El acusado prestando declaración durante el juicio - EUROPA PRESS

JAÉN 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Jaén ha juzgado este miércoles a un monitor deportivo de 31 años acusado de abusar sexualmente de una alumna de 15 años con la que intentó quedar fuera de clase. Por estos hechos, el Ministerio Fiscal le reclama dos años de cárcel.

Era el segundo intento de juzgar este caso ya que el juicio se suspendió el 10 de diciembre de 2025 por la incomparecencia de dos testigos.

Los hechos se remontan al 1 de junio de 2022 en un instituto de la provincia donde el acusado estaba contratado por una empresa como monitor deportivo durante unas jornadas multideporte que se celebraban en el centro educativo.

El Ministerio Fiscal en su escrito de acusación recogido por Europa Press señala que el acusado se aprovechó de su condición de monitor para someterla a diversos tocamientos, algo a lo que la menor no accedió. Tras la negativa de la alumna, el acusado, tal y como indica el Ministerio Público, propuso a la menor quedar fuera del centro para verse.

Estos hechos han causado en la menor "sintomatología ansiosa, depresiva y postraumática, baja autoestima, sentimientos de culpa y vergüenza así como problemas de sueño". No se reclama económicamente por estos hechos.

El acusado durante su declaración en el juicio ha negado todas las acusaciones de la menor a la que ha dicho no conocer "de nada" y no saber a día de hoy quién es. "No es cierto". Es la afirmación que ha mantenido el acusado a las preguntas formuladas por el Ministerio Público.

"No tuve ninguna conversación con esa chica", ha afirmado el acusado, al tiempo que ha planteado llevar años como monitor deportivo y también de tiempo libre en campamentos sin que conste ninguna queja al respecto.

La declaración de la menor, que en la actualidad ya es mayor de edad, se ha hecho mediante prueba preconstituida. De esta forma, se ha reproducido en el juicio la declaración que en su día hizo la niña en el juzgado. Esto ha originado la protesta de la defensa que había solicitado que la joven fuera citada a declarar en persona, sobre todo teniendo en cuenta que ya es mayor de edad.

En la declaración grabada, la menor señala que todo ocurrió cuando estaba jugando un partido de fútbol y se paró a descansar. Ha apuntado que había notado las miradas del monitor. "Me miraba mucho", ha contado la niña. Según su relato, cuando estaba descansando, el acusado se puso detrás de ella y "se restregó" contra ella.

Ante esta actitud por parte del monitor, la niña fue a sentarse al banco con una amiga y fue allí donde el acusado supuestamente se le acercó y le propuso verse a salida del centro. La niña se levantó y se lo contó a una de las responsables del instituto, lo que derivó que pidieran al acusado que abandonara el centro.

Tras ser denunciado, el juzgado le impuso como medida cautelar en este procedimiento la prohibición de aproximación a una distancia no inferior a 100 metros de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar frecuentado por ella, así como la medida cautelar de prohibición de comunicación por cualquier medio directo e indirecto.

Además de la pena de prisión, Fiscalía reclama que se mantengan estas medidas de alejamiento y prohibición de comunicación durante tres años más por encima de la pena de prisión que se le pueda imponer. Su defensa ha abogado por la libre absolución.