Montero admite que la imagen de Zapatero se ve "afectada" y se desmarca de su proceder con las joyas: "Yo no lo haría"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una entrevista en la Cadena SER. - PSOE-A

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha reiterado este jueves su "confianza" en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, si bien ha admitido que su imagen se ha visto "afectada" por el asunto de las joyas que le fueron intervenidas durante un registro en su oficina, así como se ha desmarcado de la forma de proceder del que fuera secretario general del PSOE en ese caso, al señalar que ella no haría lo que él hizo.

En una entrevista en la Cadena SER seguida por Europa Press, la dirigente socialista se ha pronunciado así después de que José Luis Rodríguez Zapatero informase este pasado miércoles al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, en el que está imputado, que las joyas que encontró la Policía en un registro en su oficina proceden de un "obsequio" con motivo del "viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007".

Montero ha apuntado que ella no tiene "más información" de la que aporta Zapatero, y cree que "si él dice que fue un regalo personal de Arabia Saudí, pues debió de serlo". "Pero no puedo yo disponer de más datos de los que él mismo dio en el juzgado", ha añadido.

A la pregunta de si "no le parece raro que el rey de Arabia Saudí le haga un regalo personal a quien es presidente del Gobierno" y que éste "diga que es personal", la líder del PSOE-A ha respondido que "la cultura de los saudíes es un poco extraña, y muy distinta a la que estamos habituados".

"Ellos son bastante generosos con el tipo de obsequios" que realizan, y "por eso digo que si el presidente Zapatero ha dicho que son regalos personales, y que tienen que ver con una visita concreta de la que ha dado la fecha, y que está intentando conseguir los certificados que lo acrediten, yo confío en José Luis Rodríguez Zapatero, y creo que todavía el juzgado tendrá que recabar toda la información necesaria", ha añadido María Jesús Montero.

Dicho esto, ha dado por hecho que habrá que seguir hablando "sobre qué cuestiones tienen que ver con esto, porque no ha terminado el proceso de instrucción, y, por tanto, hasta que eso no termine no tenemos la realidad concreta de lo que se han podido averiguar en investigaciones paralelas".

Interpelada a dar su opinión sobre qué le parece "aceptar y poner en tu caja fuerte regalos de ese valor que proceden de una monarquía como la saudí", Montero ha respondido que "cada uno, en las cuestiones personales, tenemos nuestra propia forma de operar y de comportarnos".

"Yo nunca, ni he recibido ni he tenido una oferta en ese sentido por parte de ningún tipo de visitante extranjero, ni por parte de ninguna autoridad de otro país, pero yo tengo mi forma de pensar, el presidente Zapatero tenía la suya", ha continuado la dirigente socialista antes de subrayar que en este caso se está hablando de algo que sucedió "hace 18 ó 20 años", cuando cree que "no había una conciencia ni una legislación tan clara como la que, afortunadamente, ahora tenemos, donde ya sería imposible que eso fuera así".

Tras agregar que "será el propio José Luis Rodríguez Zapatero el que tendrá que explicar la procedencia, la trazabilidad, y aportar la documentación que le requiera al juez", Montero ha dicho que ella "no lo haría".

A la pregunta de "cuánto daño cree que le puede hacer este caso al electorado, a la movilización, a la confianza de la militancia del PSOE", la vicesecretaria general ha respondido que "la imagen del presidente Zapatero se ha visto afectada por todo esto que ha ocurrido", y en ese sentido ha llamado la atención acerca de que "la causa principal" por la que el expresidente "fue imputado ha pasado como a un segundo o tercer plano", relegada por el asunto de las joyas, que, de este modo, "afecta a la imagen" del que fuera líder del PSOE, ha incidido.

En todo caso, Montero ha opinado que eso "se queda ahí, porque son comportamientos individuales" de los que cada uno "tiene que responder". "Yo sé lo que yo haría", ha remachado.

Por otro lado, a la pregunta de si cree que "hay jueces que quieren derribar o atacar al Gobierno" de Pedro Sánchez, ha respondido que "a los hechos me remito", y en esa línea ha comentado que "ha habido actuaciones claramente diferentes cuando se ha estado enjuiciando a alguien cercano al presidente Sánchez o al PSOE", en comparación "con hechos muy similares y más graves que se han producido en el seno del Partido Popular".