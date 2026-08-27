Montero afea a PP y Vox su negativa a un Pleno extraordinario por "dos de los mayores incendios en la historia" andaluza

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa en el Parlamento. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este jueves la "irresponsabilidad" en la que, según ha denunciado, han incurrido el PP-A y Vox al negarse a la convocatoria de un Pleno extraordinario en el Parlamento andaluz para que desde la Junta de Andalucía se den "explicaciones urgentes" sobre "dos de los mayores incendios en la historia" de la comunidad, en alusión a los registrados este verano en los términos municipales de Los Gallardos (Almería) y Niebla (Huelva).

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', la líder socialista ha reaccionado así a la sesión de la Diputación Permanente --órgano del Parlamento que permanece activo cuando la Cámara se encuentra disuelta o entre periodos de sesiones, como ocurre actualmente, en este mes de agosto-- en la que el PP-A y Vox han sumado sus votos para rechazar la solicitud que había registrado el Grupo Socialista para la convocatoria de un Pleno extraordinario en el que el Gobierno andaluz ofreciera explicaciones sobre el incendio de Niebla que ha afectado a varios municipios de las provincias de Huelva y Sevilla.

"La irresponsabilidad del PP de Moreno Bonilla y Vox no tiene límites", ha denunciado María Jesús Montero desde la citada red social, en un comentario en que ha subrayado que los de Los Gallardos y Niebla han sido "dos de los mayores incendios en la historia" de Andalucía, y se han saldado con "14 fallecidos" en el de la provincia de Almería, y "más de 50.000 hectáreas calcinadas".

Tras criticar que PP-A y Vox, socios en el Gobierno de la Junta en la nueva legislatura, "se niegan a dar explicaciones urgentes en un pleno extraordinario", María Jesús Montero se ha preguntado "qué otra tragedia tiene que ocurrir en Andalucía para que escuchemos hablar de su propia gestión al presidente de la Junta", Juanma Moreno.

"Con el Infoca --dispositivo andaluz contra los incendios forestales-- bajo mínimos y sus profesionales denunciando a diario deficiencias y carencias, exigimos respuestas", ha remarcado la representante del PSOE-A antes de concluir lamentando que "Moreno Bonilla prefiere esconderse".

Previamente, en la sesión de la Diputación Permanente en la que se ha rechazado la convocatoria de dicho pleno extraordinario, el diputado socialista que ha ejercido en ella como portavoz de su grupo, Mario Jiménez, ha criticado el "fracaso más absoluto y palmario" del proyecto en materia de emergencias del Gobierno andaluz que, en su opinión, se evidencia ante incendios como los referidos.

Además, desde el PSOE-A han criticado el discurso de Vox que ha trasladado en esta sesión de la Diputación Permanente Paula Badanelli, a quien Mario Jiménez ha afeado que su partido se está comportando como un "perrito faldero" del presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "al que le van a cubrir todas las vergüenzas porque le han regalado una consejería y un cargo" en el nuevo Gobierno andaluz sustentado por los 'populares' en alianza con Vox, ha apostillado.

El representante socialista ha sostenido además que en esta materia de las emergencias "no es cuestión de dinero", de una hipotética insuficiencia de recursos económicos, ya que a la Junta le ocurre en esto "como con la sanidad", que "nunca han tenido más dinero" en la administración autonómica gracias a las transferencias que recibe del Gobierno de España, si bien, pese a ello, el balance que arroja es "el peor en términos de patrimonio forestal, personal y de vidas humanas en la historia de Andalucía", por lo que "algo no se está haciendo bien" desde el Ejecutivo andaluz.

Así lo ha manifestado Mario Jiménez, quien también ha acusado al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno de haber "destrozado" el dispositivo Infoca porque "fue un proyecto del Partido Socialista".