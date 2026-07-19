Montero afirma que el acuerdo entre PP y Vox marca el "camino preocupante" de "políticas de ultraderecha"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero. - María José López - Europa Press

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha considerado este domingo, 19 de mayo, que el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar Andalucía marca un "camino preocupante" hacia el avance de "políticas de ultraderecha que cuestionan derechos".

En un mensaje publicado a través de su perfil oficial de 'X', consultado por Europa Press, la líder del PSOE-A ha apostillado que "no podemos aceptar que se etiquete a las personas por su origen, su religión, su renta o sus ideas".

"Tampoco dar pasos atrás en la lucha contra el cambio climático", ha añadido en su publicación la secretaria general del PSOE-A, en relación a la formación de la Administración autonómica para la vigente legislatura.