PSOE-A denuncia que la "vía andaluza" de Moreno es "abrirle la puerta a la Falange" en la Junta

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, María Márquez (Fotografía de archivo) - Joaquín Corchero - Europa Press

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha denunciado este viernes que la "vía andaluza" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, es "abrirle la puerta a la Falange" en el Gobierno autonómico, donde PP-A y Vox son socios.

En declaraciones a los medios de comunicación en Rincón de la Victoria (Málaga), Márquez se ha pronunciado así en relación con la información que publica elDiario.es sobre que el nuevo viceconsejero andaluz de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Rafael Sánchez Saus --número dos del vicepresidente segundo de la Junta y titular de dicha consejería, Manuel Gavira (Vox)-- fue "candidato a liderar Falange".

"¿De qué caverna ha salido esta gente, a qué siglo pretende llevarnos esta gente?", ha preguntado María Márquez, quien ha recordado cuáles son los principios de la Falange Española: "Que haya solo una representación política y no haya pluralidad política; está en contra de los sindicatos, y piensa que las mujeres tenemos asignadas en la vida tareas domésticas y familiares y que no tenemos que tener ningún tipo de desarrollo en el ámbito público".

"Esa gente gestionando nuestro dinero y nuestro futuro", según ha denunciado la dirigente socialista, que ha planteado "en qué manos estamos con el desamparo y la desprotección absoluta de un presidente como Moreno Bonilla que no tiene ningún problema en hacer lo que tenga que hacer por seguir al frente de la Presidencia de la Junta".

A su juicio, a Moreno, "la gestión le importa un pimiento y no tiene ningún problema en aplicar las ideas radicales", porque sólo le preocupa "la imagen y la foto".

Se ha referido a la "pelea" que ha habido entre PP-A y Vox por dónde se ubicaba Manuel Gavira en el salón de plenos del Parlamento: "Moreno Bonilla lo que no quiere es que el señor Gavira le estropee la foto, que el señor Abascal (líder de Vox) esté sentado a su lado".