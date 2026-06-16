Montero anuncia 15 peticiones de comparecencia de Junta en el Parlamento y ve a Moreno sólo "preocupado por su sillón"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del grupo en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero, este martes en rueda de prensa en Sevilla - PSOE-A

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del grupo en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero, ha criticado este martes que el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, esté más "preocupado" por su "sillón" que por los problemas que se avecinan en la sanidad pública de cara al verano y por las necesidades reales de los ciudadanos para encarar el periodo estival en las mejores condiciones posibles. Ha anunciado un paquete de peticiones de 15 comparecencias del Ejecutivo andaluz sobre diversos asuntos.

En rueda de prensa en Sevilla, Montero ha manifestado que sanitarios y pacientes "están expresando que la sanidad pública está cerrada por vacaciones", con cierre de consultas o de quirófanos por las tardes, lo que se añade a la "situación de presión, de tensión y de listas de espera que está viviendo el sistema sanitario en su globalidad".

También se ha referido al calor que hace en centros sanitarios y en centros educativos por falta de climatización.

Ha expresado su preocupación por los importantes incendios que se han producido en la comunidad, como en la provincia de Huelva, por una falta de "prevención en el momento en que tiene que hacerse, como es en la época del invierno".

"Son problemas que están dando la cara y que son fruto del abandono a que el Gobierno andaluz está poniendo a los servicios públicos del conjunto de nuestra comunidad autónoma", ha indicado Montero, quien ha denunciado que el "abandono de la dependencia o de la educación se incrementa durante estos meses de verano, donde con mayor intensidad los ciudadanos recurren a la vía privada, aunque sea para aliviarles durante este periodo".

Asimismo, en relación con el Plan Infoca que ha sido presentado este martes por Moreno en sevilla, ha indicado que todos los veranos asistimos a "protestas" por parte de los bomberos y de personal de este servicio por la "precariedad" en el mismo por la falta de efectivos, condiciones de "precariedad" y por el "abandono" de las zonas de prevención. Ha indicado que ya han ardido en la comunidad más de 5.000 hectáreas, una cifra "similar" a la que arrojó el año 2025, 6.200 hectáreas.

Ha denunciado que Moreno "no ha dicho una sola palabra sobre el incendio" en Doñana o en Villanueva de los Castillos (Huelva) ni ha dado explicaciones sobre la "situación de emergencia" que se está viviendo, mientras este martes acude a hacerse "la foto" para presentar el Plan Infoca en Sevilla.

"Esto es otra constante de la política de emergencia de Moreno Bonilla; están permanentemente, las 24 horas, cuando se trata de reprochar a otros su actuación o su ausencia y cuando es competencia de la Junta de Andalucía, se esconden", ha señalado.

Ha añadido que, "cuando se trata de responsabilidades propias, rara vez vemos al señor Moreno Bonilla con el chaleco reflectante para dar explicaciones de por qué no ha funcionado la prevención, de por qué los bomberos de Infoca están quejándose por la falta de medios o por qué sus condiciones de precariedad impiden un mejor desempeño profesional".

Montero ha señalado que el PSOE-A se centrará su tarea en el Parlamento en plantear los problemas reales de los ciudadanos: "Dejemos de hablar tanto de los políticos y empecemos a hablar de las políticas reales que le cambian la vida a la gente".

Por ello, el PSOE-A va a presentar un primer paquete de 15 peticiones de comparecencias del Gobierno andaluz, con las que se intenta "dar respuesta a colectivos sociales que no ven solución a sus problemas o que tienen necesidad de la intervención pública para que se pueda paliar al menos su situación".

Se ha referido a la situación de la sanidad, especialmente de cara al verano, y ha pedido explicaciones a la Junta sobre sus programas de prevención de cáncer, como el relativo al de colon y los "errores" que se han producido en los diagnósticos a pacientes.

"Necesitamos implicaciones porque lo que estamos viendo es que todos los programas de prevención del cáncer que la Junta, en su momento pionera, había desarrollado, se están cayendo por la incapacidad del Servicio Andaluz de Salud de gestionarlos para que cumplan el fin que persiguen, que es ni más ni menos que anticiparnos a la aparición de un cáncer", ha señalado Montero, que ha recordado lo que ya ocurrió con el cribado de cáncer de mama.

Asimismo, otras iniciativas se refieren al ámbito de la educación, con la exigencia a la Junta de que cumpla con la ley de Bioclimatización, esto es, la climatización de las aulas, tan necesaria en los meses calurosos en Andalucía. Ha dicho que la Junta tiene que explicar por qué, tras seis años, "no ha completado un periodo de climatización de las aulas que es más urgente que nunca".

Otro asunto sobre la educación, según Montero, es la preocupación de padres y madres de niños con necesidades educativas especiales, que "no tienen ninguna garantía de comienzo de curso" con todos los elementos necesarios para su atención.

Asimismo, se ha referido a la situación de la Formación Profesional y que los jóvenes "no puedan matricularse en la formación profesional que están demandando las empresas por una falta de planificación del Gobierno andaluz que ni crea nuevas plazas ni reconvierte aquellas titulaciones que en este momento tienen desuso o no tienen una salida clara en el mercado laboral".

La situación del Infoca y los incendios también serán objeto de las peticiones de comparecencia del PSOE-A al Gobierno andaluz.

Otro asunto será la situación de la dependencia, sobre todo, cuando se ha conocido que "más de 2.000 personas han fallecido en Andalucía en lo que llevamos de año sin recibir ayuda a la dependencia". "Esto no es justo y es un escándalo que en nuestra comunidad fallezcan personas sin haber recibido la prestación que necesitaban en ese momento de la vida, porque estamos hablando de la población más vulnerable de Andalucía, la que necesita en ese momento que los poderes públicos la pueda atender", ha indicado la dirigente socialista.

Asimismo, pedirán al Gobierno andaluz que explique "por qué se niega a sentarse con el Gobierno de España para hablar de algo tan importante como la financiación autonómica", cuando el Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge la necesidad de que existan reuniones bilaterales entre ambas administraciones.

Ha recordado que con el nuevo modelo de financiación que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa, Andalucía recibiría 5.700 millones de euros más al año para poder "blindar sus servicios públicos y dar una mejor prestación a los ciudadanos" y, en cambio, la Junta "no quiere habla" sobre ello, por "un simple cálculo partidista que no tiene ningún sentido". "Prefieren no recibir el dinero a que de una o de otra manera se acompañe la iniciativa política del Gobierno español", ha apuntado.

Otra petición de comparecencia del Gobierno andaluz se refiere a las actuaciones que se hayan llevado ante los supuestos casos de "acoso sexual y laboral" en ADM que han llevado al cese del CEO de dicha empresa.