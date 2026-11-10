Montero celebra que Sánchez "arranque" su campaña del 29N en Sevilla, provincia "motor y corazón del socialismo"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa para tratar asuntos de actualidad. A 10 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). María Jesús Montero ha insistido en criticar el "capricho" de los grupos que sus - Europa Press

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha celebrado este martes que el secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a arrancar su campaña electoral de cara a los comicios del 29 de noviembre en Sevilla, una provincia que, según ha subrayado, históricamente ha sido "motor y corazón del socialismo".

Así se ha pronunciado la también vicesecretaria general del PSOE federal en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla a dos días del acto con el que Sánchez abrirá su campaña de las elecciones generales, programado para este jueves, 12 de noviembre, por la tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital andaluza, Fibes.

María Jesús Montero ha indicado que la campaña electoral comienza, por parte del PSOE-A, "con la ilusión y la esperanza de que el presidente (Pedro) Sánchez arranque en Sevilla, una provincia que siempre ha sido el motor, el corazón del socialismo, y que va a seguir siendo ese referente de progreso y de compromiso socialista", según ha vaticinado.

La líder del PSOE-A ha aprovechado para reivindicar iniciativas del Gobierno del que ella misma formó parte como vicepresidenta y ministra de Hacienda, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el haber "impulsado los contratos indefinidos", la revalorización de las pensiones "en todos los ejercicios", y el haber "compatibilizado el crecimiento económico con los avances y los derechos sociales".

La representante socialista ha señalado que en su partido están "convencidos de que la fuerza de toda la gente que se ha visto mejorada gracias a este Gobierno progresista es la que va a seguir expresándose en las urnas" en la cita del próximo 29 de noviembre, y "la que va a seguir apostando por el progreso y por la esperanza de España que algunos queremos construir".

María Jesús Montero ha deseado "toda clase de suerte en esta campaña electoral a todas las fuerzas políticas", y "sobre todo" ha querido hacer "un llamamiento especialmente importante a la participación, a que los ciudadanos que no tengan claro cuál va a ser el sentido de su voto aprovechen esa campaña electoral para informarse de las propuestas de los programas electorales" de cada formación, y que "nadie se quede en casa el próximo 29 de noviembre".

En esa línea, ha defendido que las elecciones generales convocadas para ese día "no son unas elecciones cualesquiera", sino "unas elecciones decisivas en las que nos jugamos no sólo el futuro de España", sino también que este país se sume "a esa contra ola reaccionaria que han protagonizado" los ciudadanos que han participado en las recientes elecciones presidenciales de Brasil y de medio mandato de Estados Unidos, según ha puesto de relieve María Jesús Montero.