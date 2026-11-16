Montero "condena agresiones" a políticos pero replica al PP que si alguien recibe "violencia política" es Sánchez

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa. - PSOE-A

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE federal y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha sostenido este lunes que "cualquier agresividad, cualquier violencia que se ejerza" sobre candidatos en campañas electorales "merece la condena del conjunto de la sociedad", pero ha replicado que "una parte de la violencia política que se puede vivir" actualmente en las calles españolas "se debe a la deshumanización de los adversarios políticos que ha ido preconizando la derecha y la ultraderecha", y "si hay alguien que está recibiendo violencia política" es el secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Lo ven ustedes cuando en un mitin se corea 'Pedro Sánchez, hijo de puta'", ha trasladado la secretaria general del PSOE-A en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla a preguntas de los periodistas sobre el ataque sufrido en Hernani por el candidato del PP al Congreso de los Diputados por Guipúzcoa Jon Echeverria.

Montero ha condenado los episodios de "violencia" sobre candidatos, pero ha incidido en cargar contra la "violencia política" y la "deshumanización" que, en su opinión, sufre Pedro Sánchez, y ha lamentado que mensajes como el citado que se corean en algunos mítines insultan a quien, además de un "adversario político" es "el presidente del Gobierno", por lo que representa a una institución a nivel nacional, y ha lamentado que esa "frase ofensiva" se coree "con el aplauso y la risa de todo el mundo".

"Todas las agresiones por supuesto las tenemos que condenar, pero también los insultos, la deshumanización, toda esa mala educación que venimos denunciando durante esta campaña que crea un clima en la ciudadanía en la que parece que todo vale", ha considerado Montero, que ha defendido que el PSOE, cuando está en la oposición, no ejerce esa labor "a base de insultos ni de mentiras, sino a base de propuestas", mientras que el PP, "cuando es un gobierno progresista el que ocupa las instituciones, se dedica a insultar".

Así, ha denunciado que "muchas veces las sesiones del Parlamento ponen de manifiesto que el ataque personal forma parte de la estrategia del PP, algo que era inconcebible hace escasamente diez años", cuando "se dejaba el ámbito personal al margen de la política, porque de lo que hay que hablar es de proyectos y de ideas", ha abundado Montero.

Ha defendido además que hay que "tener mucho cuidado en cómo se expresa el lenguaje político, cómo se abordan las cuestiones relativas al adversario político", y "desterrar de la vida política todo aquello que supongan insultos, faltas de respeto, que de alguna manera no le dé dignidad a la acción" política.

AL HILO DE LA PROPUESTA DE 'LEY DE NIETOS VASCA'

De igual modo, a Montero le han preguntado sobre la propuesta que ha anunciado este lunes el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, sobre una 'ley de nietos vasca' para que los que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por causa del terrorismo de ETA puedan volver a ejercer el derecho al voto en el municipio en el que estuvieran empadronados.

La dirigente socialista ha apuntado que le causa "muchísima zozobras el hecho de que haya una formación política como el PP, con vocación de gobierno y que se considera de Estado", entienda que "se puede separar el derecho a voto de la nacionalidad o del derecho de la ciudadanía".

"Me parece un camino muy peligroso", el de que se empiece a "hablar de nacionalizados de 'grupo A' o 'grupo B', unos con derecho de voto" y otros no, según ha advertido Montero, que ha aseverado que "los derechos de ciudadanía son inalienables y, por tanto, el que tiene y goza de la condición de ciudadano español tiene que tener los mismos derechos", y no se pueden "empezar a hacer compartimentos estancos" en los que se vaya "clasificando a la gente".

Además, ha criticado que Feijóo utilice "partidistamente" a "las víctimas del terrorismo", y al respecto ha remarcado que el PSOE ha "enterrado a militantes" y "asistido a muchos funerales" de personas "asesinadas" por sus ideas socialistas de la mano de ETA en el País Vasco, por lo que ha criticado que se le pueda querer "trasladar un reproche en esta materia, cuando ha sido un Gobierno socialista, con el conjunto de la sociedad, el que terminó definitivamente con ETA".

Montero ha apostillado que el "aprovechamiento de las víctimas es una constante en el Partido Popular", no sólo en relación al terrorismo, sino en otras cuestiones como con los accidentes ferroviarios registrados este año, ha puntualizado.

VALORA LA VISITA DE LULA A ESPAÑA

Por otro lado, Montero ha valorado la visita del recién reelegido como presidente de Brasil, Luiz Inacio 'Lula' da Silva a España este lunes, aunque no pueda compartir con Pedro Sánchez un acto electoral como tenían previsto por la afonía del mandatario brasileño.

La líder del PSOE-A ha defendido que "la conexión, la sintonía que pueda haber" entre Sánchez y Lula es "absoluta", porque forman parte de "familias homologables en términos políticos", y la victoria del líder brasileño en las elecciones de su país ha sido "muy celebrada por parte de los socialistas españoles, porque ha sido un faro de esperanza frente a la ola reaccionaria que traía" su contrincante, Flavio Bolsonaro.

Tras valorar también la reciente victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, la 'número dos' del PSOE federal ha reivindicado que la última victoria de Lula supone "una esperanza", y ha augurado que "la victoria que va a tener Pedro Sánchez el 29 de noviembre también será celebrada internacionalmente como un signo" de que se puede revertir la "ola reaccionaria" a nivel internacional.

Por otro lado, Montero ha valorado las entrevistas que está ofreciendo Pedro Sánchez antes del 29N que le permiten presentarle "como la persona que es, frente a esa deshumanización" que, según ha insistido en denunciar, ha venido sufriendo.

Montero ha defendido que la participación de Pedro Sánchez "en formatos no habituales" de entrevistas tiene el valor de mostrar "la manera, la sencillez que tiene de expresarse, alejándose" así de "ese encorsetamiento donde lo ha situado de forma deliberada la derecha y la ultraderecha", que "han decidido que todo vale, que hay que machacar al adversario político, no sólo personalmente, sino también a su familia", según ha denunciado la vicesecretaria socialista antes de agregar que con eso se persigue que "se generen sentimientos nada buenos hacia las personas" que protagonizan "la acción política".

En todo caso, Montero ha querido dejar claro a PP y Vox que "no van a conseguir" ese propósito. "No nos van a callar, no nos van a parar", ha sentenciado en esa línea la secretaria general del PSOE-A.