Montero cree que Abascal, que "exigió su público", intentó "hacerse una enmienda a la totalidad" en 'La Revuelta'

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa para tratar asuntos de actualidad. A 10 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Europa Press

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha considerado que el líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, "intentó hacerse una enmienda a la totalidad" durante la entrevista en el programa 'La Revuelta' de La 1 de TVE, ya que "no quiso defender" lo que realmente defiende en cuestiones como el cambio climático o la violencia de género.

En rueda de prensa en Sevilla, Montero ha indicado que ayer vio en directo la entrevista al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en La Séptima TV, la cual ha recomendado, y que vio algunos cortes de la entrevista a Abascal en 'La Revuelta' en diferido por las redes sociales.

Ha considerado que todo el formato en el que desarrolló la entrevista a Abascal, éste "parecía más evasivo que propositivo de lo que en este momento necesitan escuchar los ciudadanos para tener claro el sentido de su voto".

En cualquier caso, Montero ha considerado que lo más significativo de la entrevista al dirigente de Vox es que se puso de manifiesto que "no todas las televisiones públicas son iguales".

Ha destacado que en TVE hay un espacio en donde "incluso el señor Abascal ha podido trasladar sus exigencias en materia de público o de otras cuestiones", mientras que otras televisiones públicas lo único que hacen es poner "siempre un análisis sesgado de lo que es la vida política y trabas en el camino a que otros participen".