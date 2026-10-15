Montero critica que la Junta recurra al TC los decretos de vivienda: "A Moreno parece que no le importan los desahucios"

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, comparece ante los medios antes de presidir la Ejecutiva Regional. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado la decisión de la Junta de Andalucía de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno Central, después de que el Congreso de los Diputados los rechazara.

"Parece que a Moreno Bonilla no le importa que se sigan produciendo desahucios si este decreto ley no se convalida, o si se produce alguna situación de incremento de los alquileres, que se haga imposible que los jóvenes, que la clase trabajadora, que la clase media, pueda renovar su contrato de alquiler", ha señalado este jueves en una atención a los medios antes de presidir el pleno de la Comisión Ejecutiva Regional del partido.

Montero ha insistido que el presidente de la Junta de Andalucía "solo ejerce las competencias vaciando el estatuto de autonomía cuando regula el Gobierno de España". "Nos encontramos en una comunidad en la que no se hace nada para frenar el precio de la vivienda y, sin embargo, las actuaciones del Gobierno de España son recurridas por el Gobierno de Moreno Bonilla", ha señalado.

"Creo que están siendo testigos que realmente las derechas demuestran que siempre están contra los intereses de la ciudadanía", ha indicado a la par que ha equiparado las críticas al recurso de la vivienda a la postura del PP sobre las pensiones.

"Nos ha quedado claro a los ciudadanos que si en algún momento Feijóo llegara a la Moncloa, lo que tiene previsto es una política de recortes y de privatización que alcanzaría el sistema de pensiones. Lo pueden decir con una u otra palabra, pero desde luego más claro no lo pueden decir", ha asegurado la secretaria general del PSOE-A.

Frente a esta postura, Montero ha defendido que el sistema público de pensiones "es viable" al mismo tiempo que ha alabado la gestión del Gobierno central con "una reforma para revalorizar las pensiones". "Si hay gobiernos progresistas en España, como ahora y en el futuro que lo va a haber, se van a revalorizar las pensiones. Que no tengan duda nuestros mayores, pero que tomen nota de lo que está ocurriendo", ha subrayado.

De cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, Montero ha señalado que PP y Vox "son indistinguibles" en propuestas económicas. "¿A qué viene que el PP diga que lo que haría si él gobernara exigiría sacrificio a los españoles? Pues porque, como siempre, están hablando de los recortes y de la privatización, de no creer en lo público, de no reforzar el estado del bienestar", ha remarcado.

La secretaria general del PSOE-A ha destacado que el programa electoral del partido para los comicios "va a trasladar la defensa de los servicios públicos, como elemento fundamental para esa garantía de igualdad de oportunidades".

"Quiero transmitiros el ambiente de optimismo, de alegría, de motivación que se vive entre las filas socialistas y yo diría que entre la ciudadanía progresista, porque desde luego la fuerza de la gente va a permitir que reforcemos una mayoría que tenemos ahora en el Congreso", ha añadido Montero .