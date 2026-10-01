Moreno anuncia una línea de ayudas al alquiler para menores de 35 años de 250 euros al mes durante dos años como máximo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha anunciado este jueves la creación en la comunidad autónoma de "una nueva línea de ayudas de alquiler destinada a jóvenes menores de 35 años", que será de "250 euros al mes durante un máximo de 24 meses".

Así lo ha avanzado Juanma Moreno en el transcurso de su intervención en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y en respuesta a la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

El presidente andaluz ha aprovechado la interpelación de la líder socialista para defender las políticas de su gobierno en materia de vivienda, y ha anunciado la creación de dicha línea de ayudas al alquiler para jóvenes con la que cada beneficiario puede lograr una ayuda "total de 6.000 euros" durante los dos años en los que, como máximo, podría cobrar dicha ayuda.

Moreno ha precisado que para beneficiarse de dicha iniciativa "se establecerán unos límites de ingresos de tres o cuatro veces el Iprem --Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples--, y unos límites de renta de alquiler entre 600 y 1.000 euros".

El presidente de la Junta ha defendido que en su gobierno son "muy conscientes de las dificultades que tienen los jóvenes" actualmente "a la hora de emanciparse y tener un proyecto de vida", y una prueba de ello, según ha agregado, ha sido la creación de "una consejería exclusivamente de vivienda y juventud" en el Ejecutivo andaluz que dirige, para "concentrar no solamente recursos humanos, sino también administrativos y económicos".

Asimismo, ha aludido al "desempleo juvenil", que "refleja un problema estructural del mercado laboral español y el de Andalucía", donde, no obstante, su gobierno ha "conseguido reducirlo en los últimos años", según ha reivindicado Moreno, que ha reprochado a Montero la "herencia positiva" --ha apuntado con ironía-- que recibió su gobierno respecto de los anteriores socialistas, cuando el paro juvenil llegó a situarse en Andalucía en un "67%", según ha puesto de relieve, de forma que "dos de cada tres andaluces, gracias a sus políticas, no tenía empleo", le ha afeado a la dirigente socialista.

Frente a ello, Moreno ha valorado que "el paro registrado en menores de 25 años ha bajado un 36,6% desde diciembre de 2018", durante su etapa de gobierno, más de lo que se ha reducido de media en España --un 32%--, según ha destacado el presidente, que ha presumido de que Andalucía ha aportado "el 26,6% del descenso del paro nacional en este colectivo".

En el ámbito de la vivienda, el presidente ha subrayado que, con su gobierno, "Andalucía lidera la construcción de vivienda libre, con más de 170.000 en los últimos siete años, y ha multiplicado por cuatro la capacidad" de la Junta "para promover viviendas de protección oficial, llegando a las 18.300".

"En definitiva, nosotros hacemos política de vivienda y creando empleo", ha aseverado Moreno antes de agregar que "el problema de la vivienda se ha acrecentado de manera notable" desde que los socialistas "asumieron las responsabilidades del Gobierno" de España, "hasta llegar a hacerla insoportable" como ocurre actualmente, según ha denunciado.

En su réplica, María Jesús Montero ha indicado a Moreno tras el referido anuncio de la línea de ayudas al alquiler para jóvenes que, "cuando copia al Gobierno de España, acierta", si bien le ha advertido de que "las ayudas al alquiler no solo hay que presupuestarlas", sino que "hay que ejecutarlas", y la andaluza fue "la última comunidad autónoma que ejecutó las ayudas al alquiler para jóvenes del Gobierno" central, le ha afeado la líder socialista al presidente 'popular' andaluz.