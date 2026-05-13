Montero critica la "sobreactuación" de Moreno con el accidente de Adamuz y niega presiones del PSOE al alcalde

Archivo - La candidata a la Junta de Andalucía del PSOE-A, María Jesús Monter (c) a su llegada a los actos del Día de Andalucía acompañada por los alcaldes de Adamuz, Rafael Ángel Moreno (d) y Grazalema, Carlos Javier García (i). (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha negado este miércoles que desde el PSOE se haya presionado al alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Moreno Reyes, para que salga a criticar al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) por las referencias que al accidente de tren del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas realizó el también candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta en el debate electoral organizado el pasado lunes por Canal Sur.

En sendas entrevistas en la Cadena SER y Radio Nacional de España (RNE) recogidas por Europa Press, la candidata socialista ha tachado de "absolutamente falso" que, como vino a trasladar Juanma Moreno en un foro informativo este pasado martes, desde el PSOE se haya presionado al alcalde de Adamuz para que salga a criticar al Gobierno andaluz casi cuatro meses después de aquel accidente, y ha considerado que el líder del PP-A está protagonizando una "sobreactuación" sobre este tema por el que le pidió información y explicaciones a ella en el debate entre candidatos organizado por Canal Sur el pasado lunes.

María Jesús Montero ha dicho que le llamó "la atención" que fuera Juanma Moreno quien en dicho debate sacó "permanentemente" a colación el tema del accidente de Adamuz, y ha defendido que el alcalde de dicho municipio cordobés es "un hombre sencillo, que se preocupa por su pueblo, que sufrió un 'shock' psicológico importante con motivo del accidente", y salió "espontáneamente" a convocar a los medios de comunicación "ante lo que él entendió que era una utilización" de la tragedia por parte del presidente de la Junta.

Montero ha sostenido que "lo que provocó" que no sólo el alcalde de Adamuz, sino otros regidores de municipios cercanos que estuvieron "en la 'zona cero'" del accidente, salieran este pasado martes a los medios de comunicación fue ver "cómo se comportó" el candidato del PP-A en el debate de Canal Sur "en relación con esta materia", interpelándole "directamente" a ella.

De igual modo, ha apuntado que ella le da "toda la veracidad" a lo que comentó el alcalde de Adamuz sobre el tiempo que tardaron los servicios de emergencia en llegar al lugar, y ha subrayado que, hasta ahora, el regidor ha mantenido una actitud de "lealtad institucional, nunca mejor dicho, intentando no hacer daño con estos temas y no hacer ningún tipo de comentario que pudiera dañar a las víctimas".

"Creo que ha sido muy exquisito, y él mismo comentó que a raíz del comentario del señor Moreno" en el debate "es cuando saltó, porque le había parecido indignante", ha proseguido María Jesús Montero al justificar la reacción del alcalde de Adamuz.

La candidata socialista ha señalado además que el propio Juanma Moreno "reconoció" tras el accidente que se había producido "colapso" en el funcionamiento de servicios de emergencia del 112 y el 061, si bien "posteriormente, su consejero de Presidencia", Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, "dijo que eso había sido falso, que no había ocurrido nada".

"Bueno, todo se conocerá" en la "comisión de la Verdad" sobre este accidente, ha avisado la secretaria general del PSOE-A antes de concluir señalando que "hay que tener mucho cuidado con esta materia, porque el propio presidente" de asociaciones de víctimas "ha salido diciendo que ya está bien de esa utilización partidista que está haciendo el Partido Popular de esta cuestión".

"Y yo poco voy a hablar más de este caso en concreto", ha añadido María Jesús Montero antes de concluir trasladando que "respeta mucho a las víctimas" de este accidente y advirtiendo de que, "cuando en la vida se sobreactúa, o bien es porque uno tiene culpabilidad y quiere señalar hacia otro lado, o bien es porque quiere utilizar eso para provecho propio".