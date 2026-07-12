Montero destaca la "importancia de trabajar unidos" tras "días terribles" por la magnitud del incendio de Los Gallardos

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero. - PSOE-A

SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha trasladado este domingo 12 públicamente su "esperanza" ante la estabilización del incendio de Los Gallardos, en Almería, que se ha saldado con doce fallecidos.

"La estabilización del incendio de Los Gallardos es una noticia que nos da esperanza, tras días terribles por la magnitud y la letalidad de este fuego", ha escrito la dirigente socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X'.

Asimismo, ha puesto en valor la coordinación entre administraciones y los distintos servicios de emergencia que "ha demostrado, una vez más, la importancia de trabajar unidos".

En contexto, la secretaria general del PSOE-A trasladó su "profundo agradecimiento" a los efectivos que trabajan en el control del incendio forestal y valoró la "solidaridad" que ha vuelto a manifestarse a causa de esta emergencia.