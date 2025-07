Montero, sobre la financiación singular para Cataluña, promete no acordar nada que sea "un agravio" con otras CCAA

SEVILLA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido este viernes a no promover "ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras partes de nuestro territorio" y "otras comunidades autónomas".

Así lo ha señalado en una atención a medios al inicio de una visita al solar del antiguo cuartel de Artillería 'Daoiz y Velarde' de Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre la reunión prevista para este próximo lunes, 14 de julio, de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat de Cataluña y la propuesta de financiación singular para Cataluña.

Al respecto, la vicepresidenta ha comenzado diciendo que "mientras que haya un socialista al frente del Gobierno de España, y un socialista, en este caso una mujer, al frente del Ministerio de Hacienda, nunca, jamás, el Gobierno de España va a promover ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras partes de nuestro territorio, con otras comunidades autónomas, con otras sensibilidades o con otra forma de entender la autonomía".

"Por tanto, lo que el Gobierno de España está trasladando y está trabajando desde el primer día es en una mayor profundización de las competencias autonómicas", ha añadido la también secretaria general del PSOE andaluz, que en ese punto ha criticado que "hay algunos que no quieren ejercer sus competencias", que "tienen un Estatuto de autonomía por estrenar en su nueva versión porque no han querido nunca profundizar en el autogobierno y dar explicaciones de por qué no cumplen con los propios mandatos que el pueblo andaluz le hizo cuando refrendó ese Estatuto de Autonomía".

Frente a ello, Montero ha agregado que "hay otros territorios que sí quieren profundizar en el autogobierno", y ha defendido que, en este contexto, el Gobierno de España "lo que promueve es una igualdad de oportunidades para todos los territorios", de forma que "aquellos que quieran profundizar en mayores competencias, mayores atribuciones, lo podrán hacer, y aquellos que no quieran seguirán a remolque, criticando todo aquello de otros territorios que quieren ser más competentes, tener más desarrollo de sus propios Estatutos de autonomía".

CRÍTICAS AL GOBIERNO ANDALUZ

La ministra andaluza ha insistido en criticar a aquellos gobiernos autonómicos que, "para no rendir cuentas, para no tener que dar explicaciones nunca, para seguir viviendo de una mentira, que es el agravio territorial", se instalan "en no hacer nada, que es en lo que está el Gobierno andaluz", según ha remachado.

En ese punto, Montero ha retado a los medios de comunicación a decir "algo que haya hecho el Gobierno andaluz" de Juanma Moreno (PP-A) "con sus propios recursos, proyectos importantes que modernicen Andalucía, que transformen Andalucía", y ella misma ha respondido que la Junta no ha hecho "nada" al respecto, porque el Ejecutivo del PP-A "lo único que hace permanentemente es confrontar con mentiras con el Gobierno de España".

La titular de Hacienda ha defendido que "lo que trabajemos" desde el Gobierno "para federalizar más lo que son las competencias en materia de gestión tributaria o en materia de la hacienda pública, lo haremos por igual para todas las comunidades autónomas que quieran desarrollar sus propios Estatutos de autonomía".

En ese punto, ha vuelto a aludir al Gobierno andaluz para señalar que habría que "preguntarle" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "por qué renuncia a mayor autogobierno para Andalucía; por qué no quiere desarrollar el artículo 181 del Estatuto de Autonomía que le mandata para que la Agencia Tributaria de Andalucía asuma mayores competencias; por qué no quiere firmar un acuerdo del Plan Estatal de Vivienda que permitiría que llegaran a Andalucía casi mil millones de euros".

Montero ha vinculado las negativas de la Junta al respecto de esas cuestiones a la "política" del Gobierno de Moreno que, según ha denunciado, consiste "solo y exclusivamente" en "vivir del agravio, de la mentira, de que el Gobierno de España permanentemente, según él, castiga a Andalucía, cuando las políticas del Gobierno de España a quien más beneficia es a Andalucía", según ha abundado.

En esa línea, ha reivindicado el impacto positivo para los andaluces de medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional y de las pensiones, así como el Ingreso Mínimo Vital, y ha lamentado que el Gobierno de Moreno "funciona como el perro del hortelano", que "ni hace ni deja de hacer".

Así las cosas, la vicepresidenta ha defendido que "lo importante, lo fundamental, es si todas las comunidades autónomas tienen las mismas opciones ante el ejercicio de las competencias, y la respuesta es 'sí'", ha continuado para agregar que "todo lo que promueva el Gobierno de España va a tener, por supuesto, las mismas posibilidades para todas las comunidades autónomas".

También ha criticado que, "antes de conocer siquiera un texto, se dedican" desde el Gobierno andaluz "a demonizarlo, a hablar de agravio, permanentemente desde la mentira", porque, según ha remachado en esa línea, "es falso que el Gobierno de España esté promocionando, promoviendo privilegios para otras comunidades autónomas contra Andalucía o contra cualquier otro territorio".

"Nosotros siempre promoveremos modelos de financiación o gestión tributaria que abunden en la solidaridad, que permita la igualdad de todas las comunidades autónomas; es decir, que se les dé la misma capacidad de ejercicio de competencia a todos los territorios", ha señalado antes de apostillar que "cosa distinta es que algunos", como el presidente Moreno, "no quieran ejercer sus competencias".

Tras subrayar que desde el Gobierno central van a "seguir trabajando en esa dirección y tendrá que ser él (el presidente de la Junta) quien dé explicaciones de por qué no quiere profundizar en un Estatuto de autonomía que aprobaron y refrendaron la totalidad de los andaluces", Montero ha criticado que, "con las competencias autonómicas, con el autogobierno, al Partido Popular siempre le pasa lo mismo", que los 'populares' "no creen en el Estado de las autonomías, en el Estado del bienestar" y, "por tanto, en acercar a los ciudadanos servicios que son imprescindibles para que pueda haber igualdad de oportunidades, y se dedican todo el tiempo a criticar sobre la nada al Gobierno de España".

Montero ha concluido realizando "un llamamiento a la sensatez, a ser razonable, a intentar entre todos profundizar cada uno en su propia vocación", y defendiendo que ella, "ya no en calidad de vicepresidenta" del Gobierno, sino "en calidad de candidata a la Junta de Andalucía", tiene claro que el PSOE "tiene una vocación esencial de profundizar en el autogobierno, en la identidad del pueblo andaluz y, por tanto, estar en pie de igualdad con otros territorios de España", ha finalizado.