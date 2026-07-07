Montero: A Moreno sólo le "preocupa la foto" del Consejo de Gobierno y ha hecho "enmienda a la totalidad" a su gestión

La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Jesús Montero (Fotografía de Archivo) - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, María Jesús Montero, ha manifestado este martes que al presidente de la Junta, Juanma Moreno, sólo le "preocupa la foto" del Consejo de Gobierno que está conformando y en el que estará sentado un vicepresidente y consejero de Vox y "no le preocupan lo más mínimo las políticas", sobre todo, cuando ha hecho una "enmienda a la totalidad" a su ocho años de gestión.

En rueda de prensa en el Parlamento, Montero ha recalcado que a Moreno "no le preocupaban lo más mínimo las políticas porque iba a comprar al dictado los conceptos ideológicos de Vox": "Lo que le preocupaba y preocupa es la foto del Consejo de Gobierno". "Moreno Bonilla entiende la política como una foto, como la imagen y como una pose", ha apuntado.

Ha señalado que esa "pose en la que ha fundamentado ocho años de gobierno, ahora se le van por el sumidero": "Se ha desdicho de todo y se ha hecho una enmienda a la totalidad a ocho años de gobierno".

Para Montero, el presidente de la Junta tendrá que plantearse "si le compensaba el precio que tenía que pagar para un acuerdo con Vox porque no ha peleado", y ha manifestado que resulta "ridículo" e "irrisorio" que el presidente de la Junta "siga apelando a la vía andaluza, cuando aquía la vía que se está siguiendo es la misma que la de comunidades como Extremadura, Castilla y León y Aragón, donde el PP también ha firmado acuerdos con Vox, pero el de Andalucía es "todavía más reaccionario".

En su opinión, Moreno "se ha desubicado en relación con cuál serán la hoja de ruta que tiene que plasmar para los próximos cuatro años", aunque, desde luego, tiene "un dictado de la ultraderecha respecto a la política que tiene que conseguir".

"Pero él está en la imagen, y toda esa imagen se ha ido por el sumidero desde el momento en que ha llegado a un acuerdo para meter a la ultraderecha por primera vez desde la dictadura en un gobierno en Andalucía y le ha comprado todos y cada uno de sus postulados".

Asimismo, ha criticado que haya dirigentes del PP que traten de "quitar hierro" y de "minorar" el contenido del acuerdo con Vox: Un "texto que está trufado por la prioridad nacional, que no solamente se plantea desde el concepto de que algunos tengan prioridad a la hora de recibir unas ayudas públicas, y que Moreno Bonilla se ha intentado afanar sin resultado en trasladar que consiste en el arraigo o en alguna cuestión más".

"Implica ya introducir en la política española el concepto de que no todos los seres humanos somos iguales y que, por tanto, las personas van a poder tener diferentes derechos en función de parámetros que las leyes irán definiendo", ha alertado la dirigente socialista.