Montero: "No hay razones para que Moreno rechace" una financiación que daría 4.846 millones más a Andalucía en 2027

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante a Interparlamentaria regional socialista junto a representantes de la Comisión Ejecutiva Regional en la sede del PSOE-A. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha incidido este viernes en señalar que "no hay razones" para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "rechace un modelo de financiación que permitiría" a Andalucía "recibir 4.846 millones de euros adicionales en 2027".

Así lo ha señalado la también exministra de Hacienda en un apunte en su cuenta en la red social 'X' al hilo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada este viernes entre el Gobierno y las comunidades autónomas en la que se ha abordado el modelo de financiación que la propia dirigente socialista andaluza presentó a principios de este año, en su condición entonces de titular de Hacienda.

Después de que el Gobierno de la Junta haya reafirmado este viernes su voto en contra de dicha propuesta de financiación autonómica, María Jesús Montero ha aseverado que "Andalucía no puede seguir siendo rehén de una estrategia del PP que supone siempre la pérdida de recursos para nuestra tierra".

"No hay razones para que Moreno Bonilla rechace un modelo de financiación que nos permitiría recibir 4.846 millones de euros adicionales en 2027, la mayor cantidad entre todas las comunidades", ha insistido la líder del PSOE-A antes de apostillar que "lo más incomprensible" es que el propio presidente de la Junta y del PP andaluz "reclamaba 4.000 millones más, y ahora tiene sobre la mesa 4.846 millones".

En esa línea, la también vicesecretaria general del PSOE federal ha concluido su comentario con la idea de que "la confrontación política no puede estar por encima de los intereses de las y los andaluces, hasta el punto de rechazar más recursos simplemente porque proceden del Gobierno de España".