Montero pide "compromiso" con el flamenco en su día internacional y "actualizar" la ley andaluza

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reclamado este lunes "compromiso" con el flamenco con ocasión del día internacional de este arte que se conmemora este 16 de noviembre, así como ha abogado por "actualizar" la ley andaluza de esta manifestación considerada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Son ideas que la líder del PSOE andaluz ha trasladado al comienzo de una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla que ha empezado felicitando por este día al mundo del flamenco, "compuesto por muchísimas profesiones, cantaores, bailadores, guitarristas, creadores", según ha puesto de relieve.

Montero ha reivindicado la labor de "todos los profesionales que, con su esfuerzo, con el talento, mantienen vivo uno de los mayores tesoros de la cultura andaluza", y ha defendido en esa línea que "Andalucía debe mucho a quienes han llevado" su "nombre" y su "arte por todo el mundo, y lo han convertido en un lenguaje universal, un arte que se reconoció" por parte de la Unesco en el año 2010 con su inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, "gracias también al impulso decidido del entonces Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, que defendió esta candidatura", según ha remarcado.

Dicho esto, la secretaria general del PSOE-A ha considerado que "el flamenco no solo necesita días como hoy, donde le rindamos homenaje, sino también compromiso", y al hilo ha apuntado que en Andalucía "contamos con una Ley del Flamenco que tenemos que actualizar, y hacerlo con recursos, que es como se hacen efectivos los derechos, con ambición y también con resultados", ha agregado.

Montero también ha dicho que "hay que apoyar" la "profesionalización" y el "relevo generacional que se tiene que producir en este ámbito", y poner "oportunidades y herramientas a disposición" de los artistas "para combatir la precariedad en la que viven muchos profesionales", según ha concluido.