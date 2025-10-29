Montero pide "máxima precaución" ante el episodio de "lluvias torrenciales en Andalucía occidental"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Diego Radamés - Europa Press

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha pedido "máxima precaución ante las lluvias torrenciales en Andalucía occidental" que se están registrando este miércoles, 29 de octubre.

Así lo ha trasladado la también ministra de Hacienda en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que María Jesús Montero también ha animado a la ciudadanía a seguir "las recomendaciones de Protección Civil y los canales oficiales".

La vicepresidenta ha acompañado su comentario en 'X' de un mapa de avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía durante la jornada de este miércoles, de nivel rojo en el litoral de Huelva por lluvias torrenciales; de nivel naranja en el resto de la provincia onubense y en parte de las de Sevilla y Córdoba, y de color amarillo en el resto de la provincia cordobesa, así como en toda la de Cádiz y en comarcas de Jaén, Málaga y Granada.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha declarado a las 9,18 horas de este miércoles el cambio del PERI (Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía) a la fase de emergencia, en Situación Operativa 1, ante las precipitaciones registradas y el aviso rojo que se había activado en Huelva.

Desde el comienzo de este episodio de lluvias, el sistema de emergencias 112 ha atendido más de 150 incidencias en Andalucía, de las que medio centenar se han concentrado en la provincia de Huelva.