Montero presiona a Moreno con la nueva financiación autonómica: "Si no es ahora no se hará en los próximos 15 años"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes durante los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, celebrado con la colaboración de la Fundación Cajasol. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes sobre la propuesta que presentó el 14 de enero para renovar el modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que "si no reformamos ahora el modelo de financiación, puedo afirmar que no se va a reformar en los próximos 15 años".

En ese caso ha apuntado que "nos condenamos a tener las mismas cuentas públicas para los próximos años", afirmaciones que ha hecho durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, celebrado esta jornada en Sevilla con la colaboración de la Fundación Cajasol y cuya presentación ha asumido el director del Instituto de Cervantes, Luis García Montero.

"Se mire por donde se mire, Andalucía sale ganando", ha proclamado la también secretaria general del PSOE de Andalucía, quien ha sostenido que se trata de la región "que más recursos recibe por nivelación vertical, es decir, por la aportación del Estado al sistema", así como a través de la nivelación horizontal, "cuando se aplica la solidaridad interterritorial".

Ha presentado a Andalucía como "la comunidad más favorecida en términos globales", afirmación que ha sustentado en los 4.850 millones de euros que recibiría en el primer año de aplicación del modelo y ha ironizado aquí con el hecho de que "Moreno Bonilla dijo que exigía 4.000 y hasta donde sé, 4.850 es más que 4.000".

"Si a eso le sumamos 965 millones del Fondo de Compensación Interterritorial", instrumento del que ha recordado su existencia en la Constitución para afrontar "las brechas de renta entre comunidades autónomas", ha hecho Montero el cálculo final de recursos que recibiría Andalucía para concluir que "con nuestra propuesta recibiría al año 5.700 millones de euros más".

"EL TRATO DE ANDALUCÍA DE LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS ES EXTRAORDINARIO" "El trato que Andalucía ha recibido y recibe de los gobiernos socialistas es un trato extraordinario", ha afirmado la vicepresidenta y ministra, quien en paralelo ha planteado que "el Partido Popular perjudica sistemáticamente a Andalucía cuando gobierna en España".

"Simple y llanamente el presidente de la Junta lo que no reconoce es que hay una buena propuesta que viene del adversario político", ha concluido en este sentido, para señalar la conclusión de que "estamos a las puertas de unas elecciones autonómicas" y en ese escenario político "Moreno Bonilla no va a aceptar nada que venga del Gobierno de España o de la ministra de Hacienda".

"Prefiere dejar a Andalucía sin 5.700 millones antes que reconocer que la propuesta beneficia a Andalucía", ha indicado como conclusión, al tiempo que ha reclamado "que se impone dejar a un lado los sectarismos políticos".

Ha lamentado la vicepresidenta y ministra una actitud de la región de "ponerse en contra" al advertir que ese comportamiento "no beneficia el desarrollo de Andalucía", antes de apuntar que fue una estrategia que "pasó con la condonación de la deuda" cuando ha recordado que el presidente de la Junta "pidió 15.000 millones de condonación de la deuda y hemos puesto encima de la mesa 18.790, casi 19.000 millones".

Ha blandido Montero el argumento de que estos números de Andalucía "no es casual", situación que ha atribuido a que "no había habido un Gobierno en España que tuviera tanto cuidado con la necesidad de Andalucía de seguir convergiendo y seguir prestando unos servicios públicos de calidad".

"Sin embargo, el presidente de la Junta de Andalucía dice no a este modelo", ha afirmado sobre su negativa a aceptarlo, antes de volver a asegurar que "de los 21.000 millones que pone España al servicio de comunidades autónomas, Andalucía recibiría el 23% de esa cuantía, muy por encima de su peso en población".

Ha situado esta cantidad como una renuncia del Estado a recursos propios, que "decide quitárselo de financiación de competencia para darlo al Estado del Bienestar", para defender que "el modelo es más igualitario", de manera que "cada español recibe aproximadamente el mismo dinero independientemente del lugar en donde viva".

Ha advertido del problema de "los cálculos electorales de los partidos políticos" y ha esgrimido aquí que "se votan las reformas en el Congreso de los Diputados" y que ahí "esto no se vota por territorio" y sí por "la capacidad de acuerdo que tengamos en el Congreso".

Ha calificado de "mentira interesada" las afirmaciones acerca de la gestión de "un cupo separatista a Cataluña", de lo que ha puesto como ejemplo que "con la propuesta del Gobierno, Cataluña sigue en el marco del modelo común de comunidades autónomas", así como ha apelado a que el modelo iba a perjudicar a Andalucía".

Son conclusiones que ha atribuido al "agravio territorial" proyectado en la búsqueda de "un enemigo externo" y señalar "un supuesto agravio", antes de reivindicar que se ha presentado "una propuesta solvente, rigurosa, muy trabajada".