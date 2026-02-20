Montero promete "automatizar y simplificar" las ayudas del Gobierno por el temporal con primeros pagos "de inmediato"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes en Sevilla durante su participación en los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, celebrado con la colaboración de la Fundación Cajasol. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que "vamos a automatizar y simplificar todo lo que podamos" las ayudas contra los efectos del temporal para Andalucía que aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros, cifradas en 7.000 millones de euros.

Ha contrastado el anuncio del Gobierno andaluz de que sus ayudas se pagarán en junio, convencida de que "la gente no puede esperar al mes de junio", por lo que ha reivindicado que "nosotros de inmediato vamos a empezar con los primeros pagos de esas ayudas a autónomos, a las personas desalojadas, en el menor plazo de tiempo posible".

Son afirmaciones que ha hecho en el marco de su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, celebrados esta jornada en Sevilla con la colaboración de la Fundación Cajasol y donde la ha presentado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

En este sentido ha señalado que Correos "ha puesto a disposición" sus oficinas como centro de atención al ciudadano, de las que ha remarcado que "están capilarizadas en todo el territorio".

Ha sostenido que serán un instrumento para "los trámites de los ciudadanos", convencida de que "la gente no tenga que estar complicándose en los formularios", de manera que tanto en las oficinas de Correos como en las subdelegaciones del Gobierno "se pueda hacer esto de forma ágil para que podamos empezar a pagar".

"Nos seguiremos volcando para poder recuperar a los afectados y para hacer todo lo que esté en nuestra mano", ha remachado en este sentido su reflexión la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda sobre la gestión de las ayudas.

