Comisario de Agricultura promete toda la ayuda posible a Andalucía para daños que Moreno cifra en más de 3.000 millones

El comisario europeo de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, ha asegurado este jueves que desde la Comisión Europea se va a "hacer todo lo posible para ayudar" a Andalucía a paliar los daños sufridos por el tren de borrascas que ha atravesado la comunidad autónoma entre los meses de enero y febrero, que pueden ascender a "más de 3.000 millones de euros en posibles pérdidas de producción agrícola", según estimaciones de la Junta de Andalucía.

Así lo han manifestado el comisario europeo y el presidente de la Junta de Andalucía en una atención a medios conjunta tras realizar una visita a las zonas agrícolas de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera afectadas por esta serie de temporales.

Juanma Moreno ha alertado de que como consecuencia de estos temporales se han visto afectadas unas "200.000 hectáreas que suponen prácticamente pérdidas posibles entre el 15 o el 20% de nuestra capacidad de producción" andaluza.

"Estamos hablando en torno a más de 3.000 millones de euros en posibles pérdidas de producción que se iba a producir y que no va a poder salir adelante", ha explicado el presidente de la Junta.

Por su parte, Christophe Hansen ha señalado que, "desde la Comisión Europea, vamos a hacer todo lo posible para ayudar", y está confiado en que "vamos a seguir trabajando muy juntos" a nivel "regional, nacional, pero también europeo", de forma que es "optimista" con la idea de que "vamos a salir de esta crisis más fuertes".

Antes de esta atención a medios, el comisario y el presidente de la Junta tenían previsto mantener una reunión con empresarios agrícolas en la sede de la Comunidad de Regantes de Jerez para abordar los daños provocados por el temporal.

El comisario de Agricultura visita Andalucía una semana después de que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitase a la Comisión Europea "movilizar la llamada reserva de crisis agrícola", que es "uno de los instrumentos" de los que se dispone en situaciones como los daños ocasionados en el campo durante los últimos temporales.

Hansen se ha pronunciado sobre esta solicitud y ha indicado que "no es mucho" lo que contiene dicha reserva, unos "450 millones" de euros "para toda Europa", por lo que "es poco", pero en todo caso ha defendido que "con estas crisis podemos ayudar" con ello, y el Estado correspondiente "también puede poner más dinero para después".

Además, ha indicado que hay más instrumentos para colaborar, y ha explicado que está "en contacto permanente" con el ministro de Agricultura, Luis Planas, "para ver cómo la Política Agrícola puede ayudar a los agricultores".

