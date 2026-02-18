Las ayudas al campo del plan de la Junta por las borrascas se podrán pedir en abril y se concederán en junio

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrado en Adamuz (Cordoba) en el primer mes del accidente ferroviario. - María José López - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha desgranado este miércoles parte del calendario de las ayudas que va a conceder la Administración autonómica para contrarrestar los daños ocasionados por la sucesión de borrascas entre noviembre de 2025 y febrero de este año, agrupadas como Plan Andalucía Actúa, cuya dotación es de 1.780 millones.

Según ha explicado Moreno en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que se ha celebrado este miércoles en Adamuz (Córdoba) en el primer mes del accidente ferroviario donde fallecieron 46 personas, el primer paso jurídico que ha dado el Gobierno andaluz ha sido un Acuerdo para la declaración de ese cúmulo de borrascas como desastre natural y propiciar así la concesión de ayudas.

El presidente andaluz ha apuntado que se podrán pedir en la primera quincena de abril y ha indicado que "comenzarán a concederse a principio de junio" un primer paquete de ayudas destinado a explotaciones agrícolas, ganaderas así como a la flota pesquera, ya que en este último supuesto ha señalado que el 90% de de la flota ha permanecido amarrada durante los temporales.

Moreno ha recordado aquí que en estos momentos la estimación de explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas son 33.000 explotaciones.

Junto a esa declaración de desastre natural ha apelado el presidente de la Junta de Andalucía a que otra iniciativa adoptada por el Consejo de Gobierno ha sido la situación excepcional para la concesión de ayudas a los municipios afectados, que se concretará en un primer paquete de ayudas de 35 millones, cantidad que será ampliable con otros 15 millones.

Ha afirmado sobre las obras de emergencia de infraestructuras hidráulicas, depuradoras o caminos rurales, que la estimación que hace en estos momentos la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural es que éstas se podrían poner en marcha a principio de mayo.

"Como vemos, el Plan Andalucía comienza a ejecutarse", ha proclamado Moreno.

El Gobierno andaluz ha explicado en una nota de prensa que "además de estas actuaciones impulsadas desde la Junta de Andalucía y financiadas con cargo a fondos europeos, nacionales y autonómicos", el Gobierno andaluz prevé igualmente "solicitar la activación de todos los mecanismos extraordinarios posibles para atender desastres naturales".

