Montero promete a UGT-A que el PSOE buscará "frenar" el "recorte de subvenciones a sindicatos" derivado del pacto PP-Vox

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene en la inauguración de la exposición del 50 aniversario del XXX Congreso de UGT, en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha trasladado este jueves al sindicato UGT Andalucía que su partido va a trabajar para "frenar" el "recorte de subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales que se contempla" en el acuerdo de gobierno para Andalucía suscrito por PP-A y Vox.

Así lo ha señalado la dirigente socialista durante su intervención en la inauguración de la exposición del 50 aniversario del XXX Congreso de UGT, en Sevilla, en la que Montero ha proclamado que "sin sindicalismo no hay democracia", y ha apuntado que "por eso es tan peligrosa la campaña de desprestigio contra los sindicatos que alimenta la ola reaccionaria con la complicidad activa del PP".

"Cuando se debilita a quienes defienden a los trabajadores", se favorece "el recorte de sus derechos", ha venido a advertir la líder del PSOE-A, que ha lamentado que, "en Andalucía, esto se ha convertido en un compromiso de gobierno", más que en "una amenaza".

Así, ha censurado que "el pacto de gobierno" del PP-A de Juanma Moreno con Vox "contempla recortar las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales", y ha criticado que esa es la "manera de entender el diálogo social" que tienen dichas formaciones, la de "restar herramientas a quienes representan a la parte más vulnerable de la sociedad".

En ese punto, la también vicesecretaria general del PSOE federal ha trasladado a la UGT que "el Partido Socialista, en la medida que pueda, en el papel que ocupa en su lugar político, en el Parlamento de Andalucía o en el Gobierno de España, no va a permitir que esto, que está firmado y pactado, se convierta en realidad".

"Todo lo contrario: tenemos que impulsar que aquellas organizaciones que se ocupan de lo público, de lo colectivo, que tienen capacidad de impulsar el diálogo social, tengan un mayor protagonismo, una mayor financiación y una mayor ayuda en el futuro", ha agregado la líder socialista antes de subrayar que "con nuestros medios vamos a intentar frenarlo", y de declararse "convencida de que, si todos nos unimos, así lo haremos".

"UNA ANDALUCÍA CON SINDICATOS FUERTES ES UNA ANDALUCÍA MÁS JUSTA"

La secretaria general del PSOE-A ha insistido en defender durante su intervención en este acto que "una Andalucía con sindicatos fuertes es una Andalucía más justa, porque donde hay organización sindical hay más derechos, más prevención, más igualdad y más capacidad, por tanto, de plantar cara al abuso".

La líder socialista ha asegurado que "conviene decirlo" así en un tiempo, ha criticado, "en el que algunos quieren debilitar todo lo colectivo, los sindicatos, la organización colectiva, los servicios públicos o la igualdad".

En esa línea, ha alertado del "peligroso" avance de "quienes hacen política sembrando odio", y ha advertido de que, "cuando la extrema derecha señala a las personas migrantes, a las mujeres, al colectivo Lgtbi o a quien piensa distinto, intenta que la clase trabajadora mire hacia el lado equivocado, hacia quien tiene menos, en lugar de mirar hacia quienes concentran odio o poder".

Así, la líder socialista ha instado a no caer en la confusión. "El sindicalismo sabe muy bien que la respuesta al odio es la unidad de la clase trabajadora, unidad democrática y defensa de los derechos", ha subrayado.

Montero también ha asegurado que, "cuando se rompen los lazos de solidaridad, los primeros que pierden son siempre quienes más necesitamos de lo público, quienes menos margen tenemos y quienes dependemos de nuestros salarios para vivir".

En esta línea, ha señalado que "lo que está en juego no es sólo una discusión de partido, sino algo mucho más concreto: ¿Cómo vive la gente?". Así, en este contexto, ha calificado de "bochornoso" el "espectáculo" vivido este pasado miércoles en el desahucio de Mari Carmen en Madrid.