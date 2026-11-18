María Jesús Montero (centro), entre Lola Amo (izda.) y Rafi Crespín, durante el acto electoral celebrado en Montoro (Córdoba). - PSOE

MONTORO (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha advertido este miércoles que a la derecha, en la presente campaña electoral del 29N, "se le va viendo el plumero" con la eutanasia y el aborto, y en este último caso porque, sencillamente, "nunca ha creído en el poder de las mujeres".

Así, durante su intervención en un acto público electoral en Montoro (Córdoba), junto a la secretaria general del PSOE de Córdoba y cabeza de lista al Senado por la provincia, y la alcaldesa del municipio, la socialista Lola Amo, la líder del PSOE andaluz ha señalado cómo, "estos días", desde la derecha "han dicho que van a derogar la Ley de Eutanasia, que van a derogar esa muerte digna" prevista "en aquellos casos irreversibles", cuando "la ciencia ya no tiene solución", impidiendo "que las personas puedan tomar sus propias decisiones".

Junto a ello, Montero ha avisado que las mujeres son "las primeras" que son "las víctimas de las políticas de recortes" que llevará a cabo la derecha si llega al Gobierno de la Nación el 29N, y así, respecto al aborto, "se invisibiliza nuestro derecho", pues el PP ha avanzado que "va a tocar otra vez la Ley del Aborto para volver a eso de que nos daban tres días para pensar, no fuera a ser que no hubiéramos pensado bien, si realmente queríamos interrumpir nuestro embarazo, como si las mujeres fuéramos menores de edad".

Ello evidencia, según ha lamentado Montero, el que "permanentemente somos nosotras las mujeres las que, en primera instancia, sufrimos las políticas de recorte y de involución de derechos" que buscan el PP y Vox, cuando, en realidad, hay que "seguir avanzando" en pos de la igualdad entre hombres y mujeres, "porque este camino apenas acaba de comenzar, y para situarnos en pie de igualdad necesitamos seguir conquistando los ámbitos de la presencia pública de la mujer".

Todo ello ocurre e irá a peor para las mujeres, según ha argumentado la dirigente socialista, "porque la derecha de este país nunca ha creído en el poder de las mujeres, nunca ha creído en el talento de las mujeres. Siempre ha pensado que nuestro lugar estaba en la esfera doméstica, en la intimidad, como cuidadora", y "no se han enterado que si este país está creciendo tanto y es un ejemplo a nivel internacional, es también y sobre todo por la fuerza de las mujeres".

"ATAQUE FURIBUNDO" Y USO DE VÍCTIMAS

En este contexto también hay que entender que desde la derecha, que "no tienen nada que ofrecer", se dediquen solo "a insultar y a difundir bulos", especialmente dirigidos contra el el presidente del Gobierno de España y líder del PSOE, Pedro Sánchez, hasta el punto de que "el ataque es furibundo y es permanentemente" contra los socialistas, "con las encuestas y con esas entrevistas que no permiten que nos expresemos, con esa amenaza continua, con la descalificación, que es violencia política".

De hecho, "aquí hay una violencia política sobre la izquierda y sobre el Partido Socialista", no ya solo con agresiones verbales, sino con los ataques a las sedes del partido, en el que, además, según ha subrayado Montero, están "hartos y cansados de que aquí permanentemente se utilice el dolor de las víctimas para intentar desprestigiar al adversario o arañar unos cuantos votos", como han hecho PP y Vox, según ha afirmado, con las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.

A este respecto, Montero ha señalado que "todas las víctimas merecen reparación, transparencia y rigor", pero no solo las de los citados siniestros ferroviarios, sino "también las del cáncer de mama y las de los incendios de Los Gallardos. Todas merecen transparencia y rigor. Lo que no vale es rasgarse las vestiduras cuando ocurren estas tragedias en instalaciones del Gobierno de España", pero no cuando es algo que compete a la Junta de Andalucía, gobernada por PP y Vox.

También ha querido avisar la secretaria general del PSOE andaluz en cuanto a la postura de PP y Vox sobre las pensiones, dado que "han dicho una cosa y la contraria, pero da igual lo que digan", la cuestión es "lo que han hecho", que ha sido "votar en contra de la subida de las pensiones", alegando que "el sistema no es sostenible" y "que necesita retoque", pero "es falso", porque "el sistema de pensiones es absolutamente sostenible, es de justicia, es un derecho" y el PSOE lo seguirá garantizando.

Por último, Montero ha dicho a los militantes socialistas que han llenado la Caseta Municipal de Montoro en este acto del PSOE, que les iba a poner "tareas", respecto a que deben intentar "convencer a los demás" sobre la necesidad de que en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre voten al PSOE y, para ello, deben "explicar" lo que ha hecho ya el Gobierno de Pedro Sánchez con el crecimiento económico del país, la subida de las pensiones y del SMI, entre otras cuestiones, y lo que puede seguir haciendo.

Se trata, según ha dicho, "de hablar de política", sin rehuir el "debate", aún sabiendo que ello "lleva a veces a conflictos, porque hay gente que se pone bastante embrutecida cada vez que tenemos un debate político. Lo sabemos en nuestras casas y con los vecinos, por toda esta intoxicación que se ha planteado sobre Pedro Sánchez, permanentemente, y la gente empieza a insultar y nos come la moral".

Pero, según ha concluido, "nadie nos va a comer la moral, ni las encuestas, ni tampoco una conversación que no sea agradable, porque para eso somos militantes de izquierdas, justamente para defender nuestros valores, ante esa amenaza que tiene la democracia en nuestro país" por la posibilidad de que llegue al Gobierno de España la ultraderecha, y "lo mínimo que cada uno tenemos que hacer es defender el voto al Partido Socialista, el voto que nos iguala".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Córdoba y candidata al Senado, Rafi Crespín, ha subrayado que para los socialistas, "en esta campaña y en estas elecciones", hay tres cuestiones "irrenunciables", que son "la responsabilidad, el orgullo y la ambición".

Ello se hace necesario, según ha subrayado, "porque estas no son unas elecciones cualquiera. Estas son unas elecciones que le pueden abrir la puerta al Gobierno a la ultraderecha, al fascismo, y con el fascismo, compañeros y compañeras, no hay medias tintas. Hay que parar el 29 de noviembre al fascismo en las urnas. Hay que pararlo democráticamente".

La alcaldesa de Montoro, la socialista Lola Amo, por su lado ha apelado a sus compañeros de partido, para "seguir fuertes y valientes" ante el reto del 29N, pero también instándoles "a trabajar para que el próximo mes de mayo de 2027 Montoro siga gobernado por el Partido Socialista Obrero Español", y "vamos a remar para que la provincia de Córdoba tenga el mayor número de alcaldías" del PSOE, porque "la Alcaldía también es ese instrumento y esa herramienta que nos permite hacerle a la gente la vida más fácil".