La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios al acudir a votar en Sevilla en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha animado este domingo a una "gran movilización" de la ciudadanía en las urnas con ocasión de las elecciones generales que se celebran este domingo, 29 de noviembre, de cara al diseño del "futuro de España",

Así lo ha apuntado la también vicesecretaria general del PSOE federal en una atención a medios al acudir a votar al colegio SAFA Nuestra Señora de los Reyes de la calle Calatrava de Sevilla, donde, a preguntas de los periodistas, ha indicado que acudía a votar "muy esperanzada".

Montero, que ha confirmado que posteriormente se desplazará a Madrid para seguir la noche electoral junto a la dirección nacional del PSOE en su condición de vicesecretaria general del partido, ha subrayado que el de este domingo es "un día muy importante para España" y el "futuro" del país, por lo que ha animado a que se produzca "una gran movilización", y a "la participación de todos los ciudadanos para que ese futuro de España sea el que les represente a ellos y el que ellos decidan".

"Como siempre decimos, hoy es un día para fortalecer nuestra democracia, y la mejor manera de hacerlo" es posibilitando que el "derecho a voto" sea "una realidad y, por tanto, participando en la jornada" electoral, ha añadido Montero, que ha dedicado también palabras de agradecimiento "a todos los que hacen posible" esta celebración de elecciones, como "las personas que componen las mesas", presidentes y vocales, así como a "los voluntarios" y, "por supuesto, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que acompañan en todos los colegios electorales".

Tras apuntar que no tiene duda de que la jornada se desarrollará "con total normalidad", Montero ha comentado, a preguntas de los periodistas sobre las sensaciones con las que acudía a votar como representante del PSOE, que están "muy esperanzados y muy contentos".

De cara al seguimiento de la noche electoral, ha explicado que se desplazará a Madrid, donde seguirá el recuento de la votación en su condición de vicesecretaria general del PSOE. "Por tanto, estaré con los compañeros en Ferraz acompañando el recuento y, posteriormente, haciendo algo que no puedo decir en este momento, pero que tiene que ver con los resultados electorales", ha apostillado María Jesús Montero para concluir.