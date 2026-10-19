Montero recuerda en el Día mundial contra el cáncer de mama la "lucha" de Amama y pide una sanidad pública "fuerte"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, junto a la presidenta de Amama, Ángela Claverol, en el Parlamento
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, junto a la presidenta de Amama, Ángela Claverol, en el Parlamento - PSOE-A
Europa Press Andalucía
Actualizado: lunes, 19 octubre 2026 11:35
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SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha conmemorado este lunes el Día Mundial contra el Cáncer de Mama con un mensaje de absoluto cariño a las mujeres que se enfrentan cada día a esta enfermedad, y ha exigido una sanidad pública "fuerte que apueste por la detección precoz, la investigación y una atención de calidad".

En un mensaje en su perfil en la red social X, la líder socialista andaluza ha recordado que "hace justo un año, las mujeres de Amama alzaron la voz para defender sus derechos y reclamar respuestas ante el "fallo masivo en los cribados, que afectó a más de 2.000 pacientes en nuestra tierra", y ha defendido que "su lucha sin descanso y sus reivindicaciones nos recuerdan que la sanidad pública es esencial y que no puede fallar cuando más se necesita".

"Nuestras vidas no pueden esperar", ha insistido Montero, recordando que este jueves el Pleno del Parlamento andaluz debatirá la creación de una comisión de investigación sobre la gestión del programa de detección precoz del cáncer de mama del SAS y las posibles responsabilidades políticas.

"Hay que llegar hasta el final, por mucho que (Juanma) Moreno Bonilla se haya negado a asumir cualquier responsabilidad", ha recalcado la dirigente del PSOE-A sobre el presidente de la Junta.

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