Valero (IU): La Junta "debería pedir perdón" en el día del cáncer de mama tras su "negligencia" con los cribados

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha considerado este lunes que el Gobierno de la Junta "debería pedir perdón" en esta jornada del 19 de octubre en la que se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de mama, tras la "negligencia" cometida con el programa de detección precoz de esta enfermedad a través de cribados en la sanidad andaluza.

En una rueda de prensa en Málaga, el también candidato de referencia de IU dentro del denominado Frente Amplio conformado para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre ha querido, además, enviar un mensaje de "apoyo" y "solidaridad a las mujeres que padecen esta enfermedad y, por supuesto, también a sus familias que las acompañan y que también sufren por ello".

El dirigente de IU ha apuntado que "la mejor forma de apoyar" a estas mujeres "no es colocarse sólo un lazo en la solapa", sino que es "garantizar que la sanidad pública las cuida, las protege, que hay investigación pública para que se den avances médicos y, por lo tanto, se evite que esta enfermedad siga causando tanto dolor entre las mujeres".

"Creemos que lo del lazo está bien y es un símbolo, pero a la política venimos no sólo para ponernos símbolos", sino "para cambiar las cosas" y "proteger a la gente", ha agregado Valero, que en ese punto ha advertido de que "la realidad en Andalucía es muy preocupante", y sigue sin haber "respuestas" por parte de la Junta "sobre qué pasó con los cribados del cáncer de mama".

"Seguimos sin saber por qué ocurrió" y "cuántas mujeres fueron víctimas de esta negligencia del PP, sabiendo perfectamente que la detección precoz salva vidas", de forma que "quien es negligente en la detección precoz pone vidas en riesgo", ha continuado el dirigente de IU.

Tras sostener que dicha "negligencia" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno "está directamente vinculada a sus recortes y a su privatización de la sanidad pública", Valero ha criticado que, además, la Junta "está obligando a las mujeres que han sido víctimas de sus recortes y de su negligencia en estos cribados del cáncer de mama a arrastrarse por los juzgados, porque no les dan una respuesta efectiva a sus reclamaciones patrimoniales".

De esta manera, Valero ha concluido que está "claro que a Moreno Bonilla le queda muy grande el lazo rosa en un día como hoy", y que, "en el Día Mundial contra el Cáncer de mama, el Gobierno andaluz debería pedir perdón porque el lazo rosa le queda muy grande", ha sentenciado el dirigente de IU.