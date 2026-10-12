Montero reivindica "la España de la convivencia, el respeto y la tolerancia" al felicitar el día de la Fiesta Nacional

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa en la sede regional del PSOE andaluz. A 6 de octubre de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha felicitado el día de la Fiesta Nacional que se celebra este lunes, 12 de octubre, y ha reivindicado "la España de la convivencia, el respeto y la tolerancia".

Así lo ha plasmado la dirigente socialista en un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en el que subraya que este 12 de octubre se celebra "la España de la convivencia, el respeto y la tolerancia", así como "la España que defiende su derecho a la vivienda y a una sanidad pública de calidad", y "la España que cada día levanta nuestro país con su esfuerzo y lo hace admirable con su solidaridad".

"Aún podemos avanzar más y seguir creciendo en bienestar, igualdad y justicia social", puntualiza María Jesús Montero antes de animar en su mensaje a seguir "avanzando todas y todos juntos, con nuestros derechos por bandera", y de desear una "feliz Fiesta Nacional" para finalizar su comentario.

La también vicesecretaria general del PSOE federal comparte además en su mensaje en 'X' un vídeo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que el también líder del PSOE felicita el día de la Fiesta Nacional.