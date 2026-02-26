Montero reivindica la "lección de solidaridad" y el "espíritu de Adamuz" como "ejemplo para España"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Ángel Moreno. - CUENTA DE MARÍA JESÚS MONTERO EN X

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reivindicado este jueves la "lección de solidaridad" que ofreció el municipio cordobés de Adamuz tras el accidente de tren del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas, y ha subrayado que el "espíritu" de ese comportamiento debe servir como "ejemplo para España".

Son ideas que la también candidata socialista a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones andaluzas, previstas para este año, ha plasmado en un apunte en su cuenta de la red social 'X' tras "saludar y conversar" en el Congreso de los Diputados con el alcalde de Adamuz", Rafael Ángel Moreno, quien este jueves ha acudido a la Cámara baja para asistir al debate tras el que se ha convalidado el decreto aprobado por el Gobierno para ofrecer ayudas a las víctimas de dicho accidente y del que se registró también en enero en el municipio barcelonés de Gelida.

María Jesús Montero ha defendido que el alcalde de Adamuz es "el mejor embajador de un pueblo que dio una lección de compromiso y solidaridad", y ha proclamado que "el espíritu de Adamuz debe seguir siendo un ejemplo para Andalucía y para toda España".

El Pleno del Congreso ha convalidado dicho decreto con los votos a favor de todo el hemiciclo salvo el de María Jesús Montero, que se ha equivocado y ha votado en contra. El decreto incluye ayudas que oscilan entre los 2.404 y los 84.141 euros en función de la categoría de daños sufridos.