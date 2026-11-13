Montero subraya que el 29N "está en juego qué país queremos" y apuesta por una España que "avance en derechos"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa para tratar asuntos de actualidad. A 10 de noviembre de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Europa Press

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha subrayado este viernes, primer día de la campaña electoral de los comicios generales del próximo 29 de noviembre, que en dicha cita con las urnas "está en juego qué país queremos ser", y al respecto ha abogado por una España que "avance en derechos, que cuide de su gente, que defienda la igualdad de las mujeres y que no deje a nadie atrás".

Así lo ha plasmado la también vicesecretaria general del PSOE federal en un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en el que advierte de "comportamientos que duelen y preocupan" que, según comenta, se están viendo en estos días, de "insultos, amenazas, desprecios y formas de hacer política que no deberían tener cabida en una democracia".

"No merecemos un país así. Porque España no es así. España es un país de gente trabajadora, solidaria, luchadora. De personas que se respetan, que se ayudan y que quieren vivir en paz, con libertad y con dignidad", añade quien fuera también vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez.

María Jesús Montero aseverado que "eso es lo que está en juego este 29N, qué país queremos ser", si "uno que avance en derechos, que cuide de su gente, que defienda la igualdad de las mujeres y que no deje a nadie atrás".

La exvicepresidenta añade en ese punto que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha "demostrado que se pueden subir los salarios, revalorizar las pensiones, mejorar los derechos laborales y hacer que el crecimiento económico llegue a las familias", así como que "se puede defender la paz y decir alto y claro" que "no a la guerra".

"Porque detrás de cada derecho hay mucho esfuerzo, compromiso y conquistas", continúa el comentario de Montero, que defiende también que España es "un país de gente que lucha", que "no se rinde, que no se resigna y que no va a perder lo logrado con tanto esfuerzo".

La líder socialista andaluza concluye su mensaje con la idea de que el 29 de noviembre los ciudadanos tienen en sus "manos la oportunidad de decidir el país" que quieren, "con respeto, con esperanza y con la convicción de que el futuro se construye entre todos y todas", apostilla Montero para finalizar su comentario.