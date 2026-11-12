Montero avisa a Feijóo que "desde Andalucía" no van a "permitir" que llegue a Moncloa y España retroceda "20 años"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero durante el mitin de apertura de campaña. A 12 de noviembre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa junto a la secretar - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) - La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha avisado este jueves al líder y candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, que "desde Andalucía" no van a "permitir" los socialistas que el dirigente 'popular' llegue al Palacio de la Moncloa y, con él, España retroceda "20 años" en conquistas de derechos.

Ha sido un mensaje que la dirigente socialista andaluza ha trasladado durante su intervención en el mitin de apertura de campaña del PSOE, antes de que tomara la palabra el líder y candidato socialista a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tras el primer mitin que ha protagonizado la mujer del secretario general socialista, Begoña Gómez.

María Jesús Montero ha comenzado su intervención subrayando la "emoción" que había vivido con lo que ha definido como un "'regalazo' de comienzo de campaña", en referencia al mitin de "una mujer fuerte, de raza, generosa" como Begoña Gómez, a quien ha trasladado en público que "todo el partido" socialista, y "especialmente" las mujeres, están "detrás" de ella.

Ante un auditorio con unos 4.000 asistentes dentro y fuera del recinto del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, donde se ha celebrado, según los cálculos de la organización, Montero ha augurado ante "el corazón del socialismo", Sevilla, que el próximo 29 de noviembre el PSOE va a "ganar y a gobernar", porque "España lo merece", según ha abundado antes de agregar que los socialistas van a "ganar para seguir devolviéndole la dignidad a la mayoría social de este país, para que sigamos avanzando en los derechos de los trabajadores".

Montero ha denunciado que "no quieren que sigamos avanzando, explicando nuestro proyecto en cada uno de los rincones de Andalucía" y de España, y que "quieren, como sea, callar nuestra voz", y frente a ello ha reivindicado iniciativas del Gobierno del que ella formó parte como vicepresidenta y como ministra, como la reforma laboral que "quitó la precariedad" o la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Ha avisado de que ya está "claro" lo que Feijóo "haría si llegara la Moncloa, pero ya os digo yo que no vamos a permitir desde Andalucía, desde el resto de España, que estos señores nos devuelvan hacia 20 años atrás en la Constitución", en materia de "derecho" y de "libertad", y de "conquistas laborales" logradas "con tanto esfuerzo" y "trabajo", ha remachado.

Así, Montero ha defendido que "el Gobierno progresista de Pedro Sánchez ha devuelto la dignidad a los pensionistas", con subidas en sus prestaciones para que no pierdan "poder adquisitivo", así como ha reivindicado la política en materia de vivienda del Ejecutivo socialista, y de "igualdad" a favor de las mujeres, desde la premisa de que "la democracia no es completa si la mitad de la población no puede participar en pie de igualdad con su talento, con su inteligencia, con su visión del mundo, con su empatía, con su experiencia".

Montero ha subrayado así el lema de la "fuerza de las mujeres" que ha presidido este mitin y que, según ha agregado, se ha ido desarrollando a lo largo de los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, que "ha promovido la equiparación de los permisos de maternidad con los de paternidad", y que "ha dotado de contenido y de presupuesto el pacto de Estado contra la violencia de género", según ha valorado también.

En esa línea, la líder del PSOE ha defendido que "la igualdad aporta a toda la sociedad, es eficiente económicamente, nos permite seguir avanzando, conquistar derechos", y ha avisado de que no se va a dar ni "un paso atrás en nuestros derechos reconocidos".

Montero ha criticado así que desde el PP quieran "volver a modificar la ley del aborto para seguir poniendo trabas a que las mujeres" decidan sobre su "maternidad" cuando consideren "que es oportuno, que es conveniente sin que nadie decida" por ellas, y ha avisado de que no van a permitir desde el PSOE una "involución en el colectivo Lgtbi".

Montero ha agregado que en Andalucía se notan "más que en ningún otro sitio el impacto de todas las decisiones del Gobierno" de Sánchez, como las subidas del SMI y de las pensiones mínimas, y ha concluido animando "desde el sur" y "por el sur" a acudir "a votar" en las elecciones del 29 de noviembre, desde el convencimiento de que, "si votamos, ganamos", según ha proclamado para concluir.

"SEVILLA NUNCA FALLA" AL PSOE

Previamente, había abierto el mitin el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández, quien ha agradecido a Sánchez que abra su campaña en Sevilla, que "nunca falla" al PSOE, al tiempo que ha reivindicado "la fuerza de la gente" y "la fuerza del PSOE".

Javier Fernández ha comentado que la intención del PSOE era haber celebrado este acto en el barrio "socialista" sevillano de Pino Montano, pero "los gobiernos del PP no les han dejado", y se ha comprometido por ello a que, "cuando Antonio Muñoz sea alcalde" de Sevilla tras las elecciones locales del próximo 23 de mayo de 2027, "el primer acto de los socialistas" será allí.

En todo caso, Javier Fernández ha apostillado que "no hay mal que por bien no venga", porque el edificio de Fibes en el que se ha celebrado el mitin "tiene cara" y "alma socialista", de quien fuera alcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, recientemente fallecido y al que ha aprovechado el líder provincial del PSOE para recordar en este mitin, al que han asistido también, entre otros, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el cabeza de lista socialista al Congreso por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.