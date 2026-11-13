Albares: La "coalición reaccionaria" PP-Vox no es "alternancia" sino una "involución hacia atrás" en la historia

Archivo - Jose Manuel Albares (Fotografía de Archivo) - -/NATO/dpa - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cádiz, José Manuel Albares, ha advertido este viernes de que la "coalición reaccionaria" de PP y Vox no representa "simplemente una alternancia", sino que es una "involución hacia atrás" en la historia de España.

En declaraciones a los medios de comunicación en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha manifestado que, en estos momentos tan complejos y tan convulsos en el mundo, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, están los que "frente al derecho internacional, a los derechos de los ciudadanos, a los derechos de las mujeres o a los derechos sindicales, prefiere la ley de la selva, la del más fuerte, y que el pez grande se coma siempre al pez chico, y estamos aquellos que creemos que en la sociedad tiene que haber un sitio y oportunidades para todos".

Ha manifestado que, aunque se hable de que podría "ganar es esa coalición reaccionaria" de PP y Vox, "el ciudadano al final vota a favor de sus derechos y de que se siga manteniendo la convivencia entre ciudadanos frente a aquellos que quieren polarizarnos y enfrentarnos".

Albares se ha mostrado seguro de que esa "ola que empezó en Brasil", con el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, que ha seguido en las elecciones de medio término en Estados Unidos y que llega a Europa ahora, "va a seguir por España" el 29 de noviembre.

Se ha referido además al interés que hay en las instituciones europeas por las elecciones en España, conscientes de que el PSOE es "el único partido que garantiza que esos valores europeos, que son los que nos han dado las mayores décadas de estabilidad y de prosperidad, se van a mantener".

"Son unas elecciones en las que el mundo entero nos mira", según Albares, quien ha destacado el hecho de que Lula da Silva vaya a mostrar el lunes en un acto electoral en Madrid su apoyo al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez.

Asimismo, ha querido dejar claro que "aquí solo hay una encuesta que vale, que es el día de las elecciones". "Los progresistas, como siempre hacemos, tenemos que votar con el corazón, pero también con la cabeza, porque lo que hay enfrente no es simplemente una alternancia, sino una involución hacia atrás en la historia de España", según Albares, para quien "hay que tener muy claro que solo hay una papeleta que garantiza que se siga avanzando como se ha hecho hasta ahora y esa es la del PSOE".