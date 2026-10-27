Montero valora el "compromiso" socialista de "blindar en la Constitución las pensiones y su revalorización" según el IPC

Imagen del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, en un acto de precampaña en Granada. (Foto de archivo). - Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha subrayado este martes el "compromiso claro" de su partido para "blindar en la Constitución las pensiones públicas y su revalorización conforme al IPC".

Así lo ha remarcado la también vicesecretaria general del PSOE federal en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que ha reivindicado que "las pensiones son un derecho que no puede depender de quien gobierne", y en esa línea ha valorado el "compromiso claro" de los socialistas con estas prestaciones frente a "las claras amenazas de PP y Vox".

Además, quien fuera también ministra de Hacienda ha defendido respecto a las pensiones que los socialistas ya han "venido demostrando que es posible subirlas y garantizar la sostenibilidad del sistema", y en esa línea ha puesto de relieve que "la hucha de las pensiones pasará de 5.000 millones en 2018 a 20.000 millones en 2026".

"Por eso, queremos impulsar un gran pacto que dé más garantías a los pensionistas de hoy y de mañana", ha añadido la líder del PSOE-A antes de apostillar que en Andalucía hay "más de un millón y medio de personas mayores de 65 años" que reciben una pensión, por lo que "proteger este derecho es proteger su tranquilidad y la de miles de familias", según ha concluido María Jesús Montero.

En un mitin de precampaña en Gijón, el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, se comprometió este pasado lunes a reformar la Constitución para blindar la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) si puede seguir gobernando después de la elecciones generales del 29 de noviembre.