Montero valora que ya se empiezan a abonar las primeras indemnizaciones por daños en el campo por las inundaciones

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación tras una visita al Ayuntamiento de Montoro (Córdoba). A 4 de marzo de 2026 en Montoro, Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press

MONTORO (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado este miércoles que en esta semana se han empezado a abonar las primeras indemnizaciones para "la compensación de seguros" en el sector agrario debido a los daños por las inundaciones de las sucesivas borrascas, algo "muy importante", porque "es imprescindible que las cosechas estén aseguradas, y hemos contribuido de esta manera".

Así lo ha resaltado la ministra en una atención a los medios en Montoro (Córdoba), tras firmar en el libro de honor del Ayuntamiento y visitar una almazara, al tiempo que ha aseverado que "la semana que viene empezaremos con los primeros pagos también para los trabajadores autónomos, para los comercios, para los negocios, en donde la actividad del temporal ha interrumpido su día a día o se ha visto claramente afectado en relación con temporadas anteriores".

Al respecto, Montero ha ensalzado que "después de las inundaciones el Gobierno de España ha puesto en marcha un paquete de medidas de 7.000 millones de euros, entre ellos 2.800 para la agricultura y de forma muy especial para el aceite de oliva".

En este caso, ha comentado que "explicaba el dueño de la empresa que ha habido aceituna que ha caído al suelo después de este temporal, bien por el viento, que al final ha terminado evidentemente sin capacidad de poder recuperarse en el terreno y eso ha perdido muchos kilos de aceitunas, que tenemos que ser capaces ahora de compensar a todos los agricultores".

También, Montero ha defendido que "esa compensación llegue al conjunto de la cadena de valor, en este caso de aquellos que fabrican ya directamente el aceite", al tiempo que ha declarado que "el aceite de oliva está vinculado en el día de hoy también de forma muy clara al conflicto internacional en el que estamos viviendo".