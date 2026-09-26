Montero ve el municipalismo como el "arma más importante para combatir intentos" de PP y Vox de "derrocar la democracia"

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero (Fotografía de Archivo) - PSOE-A

CABRA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha considerado este sábado que el municipalismo es el "arma más importante para combatir los intentos" de PP y Vox de "derrocar la democracia".

Durante su intervención en un acto municipalista organizado por la agrupación local del PSOE de Cabra, Montero ha situado a los gobiernos locales en el centro de la defensa democrática frente a "los intentos de derribo institucional" y las políticas neoliberales.

Montero ha criticado "la deshumanización y la simplificación de una derecha instalada en la bronca que nunca ha aceptado los resultados de las urnas cuando gobierna el PSOE", al tiempo que ha asegurado que la organización socialista se encuentra lista para encarar las municipales de mayo de 2027 y las elecciones generales cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decida convocarlas.

"Efectivamente, el municipalismo es el arma más importante que tenemos para combatir todos los intentos de derrocar la democracia y para combatir el desapego político, que desde mi punto de vista, es el principal aliado que tiene las fuerzas de ultraderecha, las ideologías neoliberales y la principal amenaza que tenemos los partidos de izquierda de cara a la construcción de nuestra sociedad".

"Esto no es gratis, el que la gente, a todos los políticos, nos ponga en el mismo cajón, sea cual sea nuestro comportamiento, ese desprestigio de los que nos dedicamos a la política; ese permanentemente escuchar que la responsabilidad de todos la tenemos todos, a partes iguales y si somos de izquierda, a mayor parte que la tienen otros, y esa cuestión de que todos somos chorizos, sinvergüenzas, que estamos aquí por nuestro interés particular, eso no es gratuito", ha señalado.

A su juicio, esto forma parte de "una estrategia muy bien pensada que busca que la mayoría social se aleje de las urnas, no participe, y deje a las élites, a las minorías, a cargo de la elección de nuestros gobiernos y, por tanto, convertir en una pseudodemocracia aquello que con el poder de todos, pero sobre todo con el sacrificio" hemos logrado conquistar "palmo a palmo, loseta a loseta, y no vamos a permitir que nadie nos lo arrebate en un canto de sirena, en un cuanto peor mejor para ellos que está siendo la voz cantante en la política de nuestros días".

Ha señalado que los socialistas tienen "muy complicado" que "los medios de comunicación o los poderes económicos puedan hablar bien de nosotros y no se abonen a la tesis de que, todos los casos singulares se convierten en que todos somos corruptos o en que todos somos sinvergüenzas, que es lo que pretenden todos los días utilizando" armas como "la bronca y el ruido".

"Aquí no se puede hablar, como estamos hablando aquí en la política española, porque antes de que hable ya te han pegado un alarido que te impide desarrollar con tranquilidad tus ideas", según Montero, para quien la izquierda necesita pedagogía, porque "los lemas de la derecha son tan primarios, son tan distintos de vísceras, que se resumen en que la fiscalidad para ellos mejore el dinero en el bolsillo de cada uno".

"La bronca, el ruido, que no se entienda nada o el gas pimienta en el Congreso de los Diputados es lo que nos ha tocado como generación vivir de una derecha que no ha aceptado nunca los resultados de unas elecciones cuando gobernamos los socialistas", ha sentenciado la líder del PSOE-A.

"Ellos siempre han creído ser propietarios del poder y cada vez que nosotros lo ocupamos somos ocupas, usurpadores o hemos llegado ahí por métodos espurios y desde el minuto uno nos están empujando para irnos", ha agregado Montero, apuntando que desde que Pedro Sánchez es presidente, "se cuestiona la moción de censura, las elecciones o se nuestros pactos con otros partidos".

"Ellos no se cuestionan ningún pacto con un partido que es el heredero del nazismo y de la ultraderecha en nuestro país", ha dicho, en referencia a los pactos del PP con Vox en comunidades autónomas como Andalucía.

Ha añadido que el segundo instrumento que PP y Vox "utilizan para ese desapego de la política es la utilización partidista de las instituciones": "Hacen que las instituciones, cuando llegan, adquieran una utilidad que se rinde a sus propios intereses, no al interés general, con lo cual la gente empieza con un descreimiento de la justicia, empieza a no pensar que aquí se gobierna para todos, empiezan cuestionamientos profundos de las raíces democráticas en las que se asienta el orden que nosotros nos hemos venido a dar".

Para Montero, "hay que combatir esa utilización y manoseo de las instituciones desde el lugar que ocupamos cada uno".

Asimismo, se ha referido a la ese "pseudopoder cada vez más explícito que radica en las redes y que tiene con sus correspondientes algoritmos, publicidad y que tiene como objetivo fundamental que se consuma antipolítica", que "implica, sobre todo, estrategias de deshumanización al adversario político".

"La deshumanización del adversario político es la política más sucia que yo he visto desde que tengo sentido común, para derribar a aquel que no lo pueden derribar por las urnas", ha sentenciado Montero, quien ha señalado que Pedro Sánchez lo está viviendo "en primera persona" y a lo que "no hay derecho".