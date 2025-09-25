Montilla destaca al cordero segureño como motor de desarrollo y garante del futuro económico en Huéscar (Granada)

HUÉSCAR (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla Martos, ha participado este jueves en Huéscar, en el norte de la provincia granadina, en la inauguración de la XXVI Feria Agroganadera y el 52 Concurso Nacional de la Raza Ovino Segureña, destacando la importancia del cordero segureño como seña de identidad, motor de desarrollo económico y elemento clave en la generación de empleo en la comarca.

Montilla ha indicado en una nota de prensa que este producto, amparado por la Indicación Geográfica Protegida (IGP), garantiza trazabilidad, calidad y nuevas oportunidades de comercialización, consolidando a Huéscar en el mapa de la mejor gastronomía europea.

La edición de esta tradicional cita socioeconómica del inicio del otoño en la provincia viene marcada este año por el hecho de que el concurso subasta de la raza ovina segureña no se va a celebrar para no mover a las cabezas de ganado que iban a participar en prevención de la afección por virus de la lengua azul, con focos de afección registrados en distintos puntos del territorio provincial.

La transmitida por el virus de la lengua azul no es una enfermedad zoonósica, es decir, no se transmite al ser humano, ni por contacto con los animales, ni con sus productos, por lo que se puede seguir consumiendo, carne, leche o queso de nuestros rumiantes con la mayor de las garantías sanitarias.

Durante su intervención, según ha detallado la Subdelegación en nota de prensa, el subdelegado ha subrayado el papel estratégico del sector ovino en "el equilibrio territorial y en la prevención de incendios", así como los retos actuales, entre ellos la lucha contra la lengua azul, para la que el Ministerio de Agricultura "trabaja de forma coordinada con las comunidades autónomas".

El subdelegado ha valorado la participación de la ciudadanía en la cita, especialmente la de cientos de niños "que cada año se acercan al sector a través de talleres y actividades educativas, asegurando el relevo generacional y la continuidad de este patrimonio cultural, económico y gastronómico".

Asimismo, ha resaltado el auge del turismo gastronómico, que cada vez atrae a más visitantes en busca de productos autóctonos de calidad. En este sentido, Montilla ha afirmado que el cordero segureño, "por sus características únicas, se beneficia directamente de esta tendencia, convirtiéndose en un atractivo añadido para la comarca y en un reclamo para la promoción de Granada en el ámbito nacional e internacional".

MEDIDAS DEL GOBIERNO

También ha resaltado las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España, como las ayudas extraordinarias al sector ganadero por más de 350 millones de euros, el incremento de la subvención a los seguros agrarios y las líneas de financiación ICO-Mapa-Saeca, que "refuerzan la sostenibilidad, el bienestar animal y la modernización de las explotaciones".

Finalmente, Montilla felicitó al Ayuntamiento de Huéscar, a la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño, a los ganaderos y a todas las entidades implicadas en la organización, destacando la consolidación de la feria como un referente nacional tras más de cinco décadas de historia.