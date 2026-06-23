Montoro (Córdoba) registra la temperatura más alta de España este martes al alcanzar los 45,1 grados

Turistas visitan la capital cordobesa encontrándose bajo aviso rojo por calor con máximas de 44º. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio cordobés de Montoro ha registrado este martes la temperatura máxima diurna de España al alcanzar los 45,1ºC, le ha seguido la localidad jiennense de Andújar con 44,5 grados, que ya este lunes marcó las temperaturas diurna y nocturna más elevadas del país, en el contexto de la primera ola de calor del verano, declarada el pasado sábado.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicados en su página web, consultados por Europa Press, los termómetros de Montoro alcanzaron los 45,1 grados a las 16,50 horas, mientras que en Andújar se registraron 44,5 grados a las 16,40 horas. Tras ambas localidades se situaron Cillorigo de Liébana (Cantabria), con 43,7 grados a las 16,20 horas, y Bailén (Jaén), con 43,4 grados a las 17,30 horas.

En la clasificación de las diez temperaturas más altas registradas en España durante la jornada también figura otro municipio andaluz, Córdoba capital, que ocupa la séptima posición con 42,8 grados alcanzados a las 16,10 horas, por detrás de Almadén (Ciudad Real) y Baztan (Navarra).

Completan el listado Cáseda (Navarra), Amorebieta-Etxano (Bizkaia) y Quinto (Zaragoza), cuyos termómetros han rondado los 42 grados durante las horas centrales de la tarde, en torno a las 17,00 horas.

AVISOS POR CALOR PARA ESTE MIÉRCOLES

La ola de calor continuará este miércoles, 24 de junio, con temperaturas extremas que han motivado la activación del aviso naranja en la provincia de Jaén, donde los termómetros podrían alcanzar los 40 grados. Asimismo, las provincias de Córdoba y Granada permanecerán bajo aviso amarillo por altas temperaturas.

Todos los avisos estarán vigentes entre las 13,00 y las 21,00 horas. En concreto, las alertas naranjas se producirán en las comarcas jiennenses de Morena y Condado; Cazorla y Segura y Valle del Guadalquivir de Jaén, donde se esperan 40 grados de máxima.

En cambio, las comarcas con nivel amarillo activo para la jornada del miércoles son la campiña cordobesa y Cuenca del Genil (Granada), con 39 y 38 grados de máxima, respectivamente.

Para este miércoles, la Aemet ha pronosticado en Andalucía cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, sin descartar tormentas ocasionales.

Por su parte, las temperaturas se encuentran en descenso, motivo por el que han descendido el número de avisos respecto a los precisados para este martes, 23. Asimismo, los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados del suroeste en la vertiente atlántica y de componente este en el tercio oriental.