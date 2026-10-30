Monturque (Córdoba) abre 'Mundamortis' con cuatro días dedicados al patrimonio, las tradiciones y la gastronomía

Un cementerio en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

MONTURQUE (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Monturque ha dado inicio este viernes a las XVIII Jornadas Culturales y Gastronómicas 'Mundamortis', una cita organizada por el Ayuntamiento que se desarrollará hasta el próximo lunes, 2 de noviembre, bajo el lema 'Donde la memoria se convierte en historia'. La programación reúne visitas teatralizadas, experiencias nocturnas, música, talleres y propuestas gastronómicas en torno al patrimonio y las tradiciones del municipio, con el Cementerio de San Rafael y las Cisternas Romanas como principales escenarios.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, se ha cancelado el acto inaugural y la presentación de las letras corpóreas 'Monturque, Centro Geográfico de Andalucía', previstos en el Paseo de lo Alto, con motivo de los tres días de luto oficial decretados por la tragedia ferroviaria de Toledo, decisión que afecta exclusivamente a ambos actos institucionales, ya que el resto de las actividades de 'Mundamortis' se mantiene íntegramente, en las fechas, horarios y espacios previstos en la programación.

La jornada de apertura ha comenzado este viernes con una emisión especial del programa 'Hoy por Hoy Lucena', de Cadena SER, desde las Cisternas Romanas, teniendo continuidad por la tarde con el taller de elaboración de los tradicionales faroles de melón, mientras que el Cementerio de San Rafael acogerá la experiencia nocturna 'Susurros de la Memoria', con pases a las 20,00, 21,30 y 23,00 horas.

Este sábado, las Cisternas Romanas podrán visitarse de 10,00 a 14,00 horas. La programación continuará en la Casa de la Juventud con 'Más allá del recuerdo', un encuentro participativo con el médium Allan García, de 18,00 a 20,00 horas, quien también intervendrá en 'Memorias del silencio', en el cementerio, con pases a las 20,30 y las 21,30 horas. A las 23,00 horas partirá de la Plaza de la Constitución 'Silicernium, o cómo comer con los muertos', una recreación histórica itinerante y gratuita sobre las costumbres funerarias de la antigua Roma.

El domingo, día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, volverán a abrirse las Cisternas Romanas entre las 10,00 y las 14,00 horas. Por la tarde se celebrará 'Pasaje de la Memoria', una experiencia sonora con piano, fagot, trompa y clarinete, con pases a las 17,00 y las 18,00 horas. La jornada incluirá, desde las 19,00 horas, las celebraciones litúrgicas propias de esta festividad que concluirán con la salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno para bendecir el camposanto monturqueño, y el recorrido teatralizado 'Al pie de la sepultura', que combinará historia, literatura y leyendas en el cementerio y otros espacios patrimoniales, a las 22,00 y las 23,00 horas.

El lunes, 2 de noviembre, se desarrollarán visitas guiadas teatralizadas por el Cementerio de San Rafael, las Cisternas Romanas y el Mirador de los Paseíllos, con cinco pases entre las 11.00 y las 13.00 horas. La programación culminará con el XVI Concurso Provincial de Gachas, a las 17,00 horas en el Ayuntamiento, seguido de una degustación popular. Las personas inscritas deberán presentar sus elaboraciones a las 16,30 horas.

La vertiente gastronómica se completa con la Ruta de la Gacha, en la que participan los bares 'La Esquina', Bar Polideportivo, Los Faroles y Asador Suiza 'El Cañuelo'. Quienes degusten esta elaboración tradicional podrán participar en el sorteo de cuatro premios de 50 euros para dos personas, con un ganador por establecimiento.

Como antesala de las jornadas, la programación ha incluido el X Concurso de Epitafios y la actividad educativa 'Cementerio para los sentidos', dirigida al alumnado del CEIP Torre del Castillo y desarrollada del 26 al 29 de octubre para acercar a los escolares las tradiciones funerarias y el patrimonio local.

Las actividades de pago tienen un precio de dos euros por persona, con entradas asignadas por orden de solicitud hasta completar el aforo de cada pase. La adquisición de entradas y las consultas pueden realizarse en el Museo Histórico Local, junto al Cementerio de San Rafael, y mediante el WhatsApp de Turismo, 667 507 920. Las propuestas 'Susurros de la Memoria', 'Más allá del recuerdo' y 'Memorias del silencio' están reservadas a mayores de 18 años.