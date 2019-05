Morales (Cs) evita pronunciarse sobre preferencias para formar gobierno en Jaén y remite al comité nacional

Publicado 28/05/2019 13:29:04 CET

JAÉN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) en Jaén, Raquel Morales, ha evitado pronunciarse sobre las preferencias en la formación de gobierno en el Ayuntamiento de Jaén. El partido naranja es "clave" y puede optar por apoyar al PSOE, que ganó las elecciones, o por un posible acuerdo a tres bandas con PP y Vox, algo para lo que ha remitido al comité nacional de negociación de gobiernos, que verá "caso a caso".

Así lo ha indicado este martes a preguntas de los periodistas sobre el escenario en la capital, cuya nueva Corporación, formada por 27 concejales, no tendrá mayoría absoluta habida cuenta de los once ediles socialistas, ocho 'populares', cuatro de Cs, dos de Adelante Jaén y otros dos de Vox.

"Todavía no nos ha dado tiempo a ver Jaén (en el citado comité nacional). Lo haremos rápido, pero con mucha calma y seriedad", ha comentado Morales, quien ha añadido que la propuesta que deberá aprobar finalmente la Ejecutiva Nacional se tomará "en coordinación con los representantes locales y autonómicos".

A su juicio, "la suerte es que los jiennenses han dejado que Ciudadanos aquí decida cuál es el futuro de Jaén", algo que se hará "primando el interés general", ya que "esto no va de ver quién pilla cacho más rápido y de qué cacho pilla cada uno".

"Desde ese compromiso con los jiennenses, estudiaremos el caso de Jaén", ha manifestado la portavoz no sin subrayar que se va "a analizar, y es muy importante, la hoja de ruta" para los próximos cuatro años, dado que "a los ciudadanos lo que le interesa son las políticas" y "los cambios que se van a provocar", de modo que "no importa tanto con quién, sino para qué".

Así las cosas, ha incidido en que están "abiertos a estudiar esas posibilidades en el comité nacional" para "ofrecer una alternativa seria para poder avanzar hacia el futuro y el progreso que esta capital necesita". Morales ha apuntado que en esa coordinación con los responsables autonómicos y locales "Jaén va a tener voz en esa decisión", si bien no ha entrado en la posición que se llevará desde aquí.

CAMBIOS EN POLÍTICAS

Al hilo y cuestionada por el cambio que la candidatura liderada por María Cantos ha propugnado en la campaña electoral y la posibilidad de mantener ahora un gobierno del PP que no ha ganado, ha precisado que cuando hablan de cambios, se trata "de cambios en medidas, de políticas, de rumbo para que a esta ciudad le vaya bien".

Tampoco se ha pronunciado sobre la presencia en ese posible acuerdo con 'populares' y Vox de la candidata de esta última formación, Salud Anguita, que hace cuatro años fue cabeza de lista por Cs, de donde fue expulsada en febrero de 2016.

"La idea que nos mueve a entrar en gobiernos no es con quién lo hacemos ni quién de nosotros va a ocupar ese cambio, sino qué vamos a hacer con esas políticas, hacia dónde vamos a llevar al municipio", ha señalado al respecto.

Por otro lado, cuestionada sobre posibles efectos en la Junta si no se reedita en la capital el pacto a la andaluza, ha asegurado que el Gobierno autonómico "es sólido", "todo transcurre con normalidad" y "hay un buen equipo". Ha afirmado que "ahí no hay ninguna fisura", de modo que ha dicho no creer "que eso ponga en jaque absolutamente nada porque son instituciones diferentes".

"No obstante, como dijo nuestra portavoz, Inés Arrimadas, nuestra prioridad es intentar formar gobierno con el PP, dado que el PSOE, con esa deriva que lleva Pedro Sánchez con los nacionalistas y apoyándose en los separatistas, no podemos compartir bajo ningún concepto", ha declarado Morales para agregar a reglón seguido que "esto no es ninguna declaración de intenciones" y "se va a ver cada caso".