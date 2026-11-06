Morales (PSOE) afirma que el presupuesto de la Junta para 2027 "vuelve a dejar a Córdoba en la sala de espera"

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Esteban Morales, en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Esteban Morales ha criticado este viernes que el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 que ha aprobado el Gobierno andaluz de PP y Vox "vuelve a dejar a Córdoba en la sala de espera" y, pese a presentarse como "el presupuesto más alto de la historia", lo cierto es que la provincia recibe "anuncios, pero no obras".

A este respecto y según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha recordado que el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP) ha presentado unas cuentas de 54.716 millones de euros, con 3.118 millones más que el ejercicio anterior, pero ha advertido de que "un presupuesto no se mide en el Consejo de Gobierno, sino en las obras que se ejecutan y en los servicios que reciben los ciudadanos", y ha recordado que fue "alcalde de Puente Genil durante 12 años" y aprendió "algo muy sencillo, que lo que se anuncia no se nota, lo que se nota es lo que se hace".

En este sentido, el parlamentario socialista ha puesto el foco en la "baja ejecución de las inversiones previstas en Córdoba" del presupuesto de la Junta para este año, y ha señalado que "a principios de año la Junta presentó 26 proyectos estratégicos para la provincia por valor de 122 millones de euros", pero "en julio, el propio Gobierno andaluz reconocía que solo once estaban terminados y que la inversión real se quedaba en 36,7 millones. Además, con datos oficiales a 30 de septiembre, de los 93 millones de euros de inversión previstos este año en Córdoba, solo se habían ejecutado 28,5 millones".

"Y ahora anuncian 363 millones para 2027. Pero, si no son capaces de gastar 93 millones, ¿quién se va a creer 363?", ha cuestionado Morales, quien ha resumido la situación argumentando que "un presupuesto que no se ejecuta no es un presupuesto, es un folleto".

LUCENA Y PRIEGO, SIN HOSPITAL

Junto a ello, el parlamentario socialista ha calificado de "engaño" el tratamiento que reciben en las cuentas autonómicas las infraestructuras sanitarias del Sur de la provincia. En el caso de Lucena, ha denunciado que el presupuesto para 2027 "no contempla ni un solo euro para construir el Hospital de Alta Resolución, cuyo Plan Funcional fue aprobado en 2017".

Morales ha criticado que el proyecto haya sido "rebajado en los papeles a una partida para redactar un centro de procesos, sin categoría de hospital y con menos especialidades", pero, a juicio de Morales, "después de 20 años, Lucena no necesita más estudios de redacción. Necesita su hospital levantado".

La situación, según ha asegurado, "se repite en Priego de Córdoba, donde la Junta firmó en 2022 un protocolo para construir un Chare con una inversión prevista de 10,7 millones de euros y destinado a atender a unos 28.000 vecinos". Sin embargo, si se abre el anexo de inversiones del presupuesto para 2027 lo que hay es "cero euros" para este proyecto, es dedcir, que "el Chare de Priego es un hospital fantasma. Aquel protocolo era pura propaganda", ha afirmado.

Morales también ha criticado que la Junta "destine 200.000 euros a la variante de Cabra de la Autovía del Olivar, mientras el tramo de la A-318 entre Puente Genil y Lucena, que concentra más tráfico y accidentes, continúa sin partida presupuestaria".

"En ese tramo han fallecido seis personas desde 2024, dos de ellas en solo cuatro días el pasado mes de mayo", ha recordado. Por ello, ha reclamado que la Junta actúe allí donde existe el mayor riesgo, aclarando que "no pedimos quitarle nada a Cabra. Pedimos que la Junta ponga el dinero donde está el peligro. Cada año de retraso en esa carretera no se mide en euros. Se mide en vidas".

El parlamentario socialista ha cuestionado también que el incremento presupuestario no se traduzca en una mejora de los servicios públicos, ya que "buena parte del crecimiento de las cuentas procede del sistema de financiación" y, "pese a disponer de más recursos, la Junta reduce la inversión pública un 8%".

Morales ha puesto como ejemplos las listas de espera sanitarias, "con una media de 173 días para una operación, los 402 días de espera en Dependencia frente a los seis meses que establece la ley, o la política de vivienda, donde de las 20.000 viviendas protegidas prometidas por Moreno solo se han entregado 114".

También ha criticado el incremento de la Patrica, el fondo de financiación municipal que los ayuntamientos pueden utilizar libremente, "que solo crece un 1,8%, frente al aumento del 8,2 % de los ingresos tributarios de la Junta", de modo que, "si el presupuesto es el más alto de la historia, los ayuntamientos no pueden seguir siendo los últimos".

Ante esta situación, Esteban Morales ha anunciado que el PSOE de Córdoba está recogiendo pueblo a pueblo las propuestas de los municipios de la provincia para convertirlas en enmiendas al presupuesto de la Junta de Andalucía para 2027. "Nadie conoce mejor que un alcalde o una alcaldesa lo que le falta a su pueblo. El presupuesto de Córdoba no se escribe en un despacho de Sevilla. Se escribe escuchando a sus pueblos", ha defendido.

Entre las prioridades que el Grupo Socialista llevará al Parlamento se encuentran "ejecutar las inversiones pendientes en Córdoba, que ascienden a 64,5 millones de euros; incluir el tramo Puente Genil-Lucena de la Autovía del Olivar con partida presupuestaria, proyecto y calendario; dotar económicamente en 2027 la construcción del Hospital de Lucena y del Chare de Priego, cumplir los plazos legales en Dependencia, poner en marcha un plan de choque contra las listas de espera, recuperar la inversión ambiental y vincular la Patrica a los ingresos de la Junta.

Morales ha concluido reclamando al Gobierno andaluz "que deje de confundir presupuesto con propaganda", porque "Andalucía no necesita el presupuesto más alto de la historia. Necesita uno que se cumpla, y Córdoba no necesita más anuncios. Necesita que lleguen" las inversiones.