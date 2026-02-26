Moreno abona la idea de elecciones andaluzas en junio al confirmar que disolverá el Parlamento en abril

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), acompañado por la consejera de Cultura , Patricia del Pozo (d), y Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo (i), se dirige al Pleno del parlamento andaluz - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha vuelto a abonar este jueves la idea de que convocará las elecciones autonómicas el próximo mes de junio agotando la legislatura al confirmar ante el Pleno del Parlamento que disolverá la Cámara en abril.

Moreno ha dado esta fecha en respuesta al anuncio de la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, sobre el registro de una proposición de Ley para que, desde la Cámara andaluza, se inste al Congreso de los Diputados a modificar la Ley para que Manuel José García Caparrós, el joven malagueño fallecido por un disparo de la Policía en una manifestación por la autonomía en diciembre de 1977, obtenga la consideración de víctima del terrorismo.

"Usted sabe que esta legislatura legalmente acaba en abril. O sea, se tiene que disolver el Parlamento legalmente limitando el tiempo máximo de legislación y de legislatura", ha contestado el jefe del Ejecutivo andaluz, que acto seguido ha afeado a Nieto plantear una iniciativa a sabiendas de que "va a decaer no hay tiempo para plantearla" en el Parlamento.

Moreno ya reafirmó el pasado lunes su deseo de "agotar la legislatura" y que, de este modo, las próximas elecciones andaluzas, que tocan este año, se celebren en el mes de junio, cuatro años después de las del 19 de junio de 2022 en las que venció con mayoría absoluta.

Así lo hizo en una atención a medios tras intervenir en el acto de inauguración del consultorio de salud de Corrales, en el municipio de Aljaraque (Huelva), y en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre si la tramitación de las ayudas que la Junta ha anunciado que va a activar para los afectados por el tren de borrascas en Andalucía podría condicionar la fecha de las próximas elecciones autonómicas.

El presidente de la Junta respondió entonces que "no, porque, una vez que nosotros iniciamos los trámites administrativos, que ya están iniciados, aunque se disuelva el Parlamento de Andalucía, ya esos trámites siguen, no afectan al hecho de que se disuelva el Parlamento" y se "entre en un proceso electoral".

"Por lo tanto, esa ayuda va a llegar exactamente igual que si tuviéramos gobierno", confirmó Moreno, que a renglón seguido quiso dejar claro que sus "planes siguen intactos" respecto a la fecha de celebración de las próximas elecciones andaluzas.

"Yo quiero agotar la legislatura, y eso significa que se agota en junio, semana arriba, semana abajo, con respecto a hace cuatro años, pero en las mismas fechas, salvo que ocurra algo anormal que no esperamos", abundó Moreno, quien se comprometió así a "cumplir con el mandato que nos dieron los ciudadanos" en 2022, con esa "mayoría suficiente" que le permite que la legislatura dure "cuatro años".