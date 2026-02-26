Moreno avisa a la oposición: "Queda legislatura todavía, aunque algunos piensen en sus urgencias en listas electorales"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 26 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada del Pleno del Parlamento andaluz donde ha tenido luga - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha trasladado este jueves a los partidos de la oposición de que "queda legislatura todavía, aunque algunos estén pensando en sus urgencias en las listas electorales".

Para Moreno, los partidos de la oposición están en el Parlamento con los "nervios a flor de piel", porque, "a pesar de que queda legislatura todavía, pues algunos están pensando en sus urgencias en las listas electorales, que a algunos se les están haciendo muy estrechas, y también en las urgencias que tienen desde el punto de vista electoral".

Juanma Moreno se ha pronunciado con motivo de la pregunta que le ha formulado el portavoz del PP-A, Toni Martín, en la sesión de control del Pleno del Parlamento.

"Yo les pediría a los grupos de la Cámara un puntito de serenidad, otro puntito de sensatez y un tercer punto de utilidad al conjunto de la sociedad andaluza", ha expresado Juanma Moreno, quien ha aconsejado a la oposición que no siga por el actual camino "porque es el camino más corto para el desprecio de una parte importante de los andaluces".

Ha criticado el "discurso de la crispación, de la confrontación y de la falta de la verdad" del PSOE-A, que cree que "le puede llevar a algo, pero es todo lo contrario, porque los andaluces tienen muy claro lo que quieren", que es que, ante los problemas, "actuemos todos de manera coordinada, con cooperación y con lealtad institucional".

"Nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, estando en primera línea en las emergencias y ahora en la primera línea en la recuperación", según ha indicado Juanma Moreno en relación con los daños del temporal.

"Qué diferencia el comportamiento de los andaluces con el comportamiento que se ve en esta Cámara y de manera especial del primer grupo de la oposición", ha señalado en referencia al PSOE-A.

Por su parte, Toni Martín ha manifestado que, a dos días de la celebración del 28F y después de que en Andalucía se haya vivido el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y las sucesivas borrascas, uno se da cuenta de lo importante que es contar en Andalucía con "unos gobernantes que aporten a esta tierra seguridad y estabilidad" y ha señalado que Juanma Moreno ha estado donde había que estar, "al lado de la gente que lo estaba pasando mal, con empatía, con humanidad y con sinceridad y, además, facilitando todos los recursos necesarios para afrontar ahora el proceso de la reconstrucción".

"Lo han hecho con solvencia y lo han hecho poniendo por encima de todo los intereses de los andaluces", según Martín, para quien la la seguridad solo la "puede aportar un gobierno que tenga un respaldo amplio, como pasa en Andalucía" con el ejecutivo de Juanma Moreno.

"Eso permite que, ante una emergencia, se puedan tomar decisiones muy rápidamente y se pueda gestionar con inmediatez", según Martín, quien ha agregado que eso es posible en "gobiernos con mayoría suficiente porque otros gobiernos que no tienen esa mayoría, se acaban encontrando con que la oposición adopta actitudes para bloquear". "Aquí, afortunadamente, en Andalucía eso no pasa y eso nos está solucionando muchos problemas a los andaluces", ha añadido el portavoz del PP-A, quien se ha referido a las medidas adoptadas por el ejecutivo de Moreno para hacer frente a los daños por el temporal, como el decreto ley que regula los anticipos de pago a las entidades locales.